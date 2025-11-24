Giải Pickleball VTV Cúp 2025 gây quỹ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ

Chiều nay 24/11, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức lễ công bố Giải Pickleball VTV Cúp 2025.

Giải được phối hợp thực hiện bởi Ban Thể thao - Đài Truyền hình Việt Nam, Cục Thể dục thể thao Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Phát triển Thể thao Đại chúng (Usports) và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) nhấn mạnh giải đấu với thông điệp “Hạnh phúc hơn mỗi ngày” là nỗ lực của VTV nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức thể thao của khán giả, đồng thời thể hiện cam kết của VTV trong việc gắn kết thể thao với các hoạt động cộng đồng.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Usports)

Tại Lễ công bố Giải Pickleball VTV Cúp 2025, Ban Tổ chức phát động gây quỹ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ, kêu gọi các vận động viên, khán giả và các đơn vị chung tay vì cộng đồng.

Hoạt động gây quỹ sẽ diễn ra từ 24/11 đến 30/11/2025. Mọi sự đóng góp, ủng hộ từ các vận động viên, khán giả và các đơn vị sẽ được gửi tới đồng bào thông qua Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Tại buổi lễ, đại diện nhà tài trợ - Công ty Cổ phần dược phẩm Hoa Linh đã ủng hộ 100 triệu đồng gửi tới đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng lề của bão lũ.

Giải Pickleball VTV Cúp 2025 sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến 30/11/2025 tại Cụm sân US Pickleball, phường Hồng Hà, Hà Nội.

Ngay từ mùa đầu tiên được đầu tư mạnh mẽ và chuyên nghiệp, Giải đã quy tụ hơn 700 vận động viên tham dự, trong đó những tay vợt xuất sắc như: Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Sophia Phương Anh, Jolie Thiên Lam, Sophia Huỳnh Trần, Vanshik Kapadia, Harsh Mehta…

Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 9 nội dung thi đấu: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ chuyên nghiệp; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 34 tuổi trở xuống; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 35 tuổi trở lên.

Tổng giải thưởng của Giải Pickleball VTV Cúp 2025 lên tới hơn 1 tỷ đồng dành cho các nhà Vô địch, hạng Nhì, đồng hạng Ba và các giải thưởng cá nhân: cú ATP đầu tiên, cú Erne đầu tiên…

Đáng chú ý, danh hiệu Hoa khôi Pickleball VTV Cúp 2025 sẽ là một điểm nhấn tôn vinh vẻ đẹp và tài năng của những nữ vận động viên trong cộng đồng pickleball.

Giải Pickleball VTV Cúp 2025 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam, phát sóng trên kênh VTV2 và ứng dụng VTVgo, ở các nội dung: Lễ khai mạc, lễ bế mạc, 02 trận đấu mở màn và 03 trận chung kết.

Ngoài ra, các trận đấu nổi bật được truyền hình trực tuyến trên ứng dụng VTVgo, Fanpage VTV Thể thao, YouTube VTV Thể thao. Thông tin về Giải Pickleball VTV Cúp 2025 sẽ được liên tục cập nhật trên hệ thống kênh của Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng truyền thông chính thức của giải./.

