Cúp Chiến thắng 2025: Trịnh Thu Vinh lập kỷ lục, thầy Kim và Đình Bắc ghi dấu ấn

Tối 29/1, Gala Cúp Chiến thắng 2025 được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), tôn vinh những giá trị đỉnh cao của Thể thao Việt Nam.

Ở hạng mục giải thưởng "Nữ Vận động viên của năm," xạ thủ Trịnh Thu Vinh lần thứ hai liên tiếp được tôn vinh sau kỳ SEA Games 33 bùng nổ.

Tại kỳ Đại hội diễn ra tháng 12 năm ngoái ở Thái Lan, Trịnh Thu Vinh tạo nên "cơn địa chấn" khi ẵm trọn 4 huy chương Vàng cá nhân và đồng đội ở những nội dung 10m và 25m súng ngắn sở trường, đồng thời xô đổ 3 kỷ lục của SEA Games.

Với lần thứ hai liên tiếp được xướng tên, Trịnh Thu Vinh chính thức ghi tên mình vào "bảng vàng" lịch sử của giải thưởng, cân bằng thành tích 2 năm liên tiếp giành giải "Nữ Vận động viên của năm" của kình ngư Ánh Viên (2015, 2016) và "nữ hoàng nhảy xa" Bùi Thu Thảo (2017, 2018).

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh năm thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng "Nữ Vận động viên của năm." (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Cũng ghi dấu ấn ở Cúp Chiến thắng 2025, bộ đôi thầy trò tại đội tuyển U22 Việt Nam là huấn luyện viên Kim Sang-sik và tiền đạo Đình Bắc đều nhận những danh hiệu ở hạng mục cá nhân.

Sau một năm 2025 đầy thành công với "hat-trick" danh hiệu gồm AFF Cup 2024, vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 và giành huy chương Vàng SEA Games 33, thầy Kim đã vượt qua hai ứng viên nặng ký là Sayed Hassan (Karate) và Simeonov Vladimir Hristov (điền kinh) để được vinh danh ở hạng mục "Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm."

Huấn luyện viên Kim Sang-sik (phải) nhận giải thưởng "Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm." (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Với Đình Bắc, vai trò "đầu tàu" cả về chuyên môn lẫn tinh thần giúp tiền đạo thuộc biên chế Câu lạc bộ Công an Hà Nội Anh vượt qua hai ứng viên là Nguyễn Thành Duy (Cử tạ) và Diệp Thị Hương (Canoeing) để giành danh hiệu "Vận động viên Trẻ của năm" Cúp Chiến thắng 2025.

Các thành viên của đội tuyển U22 Việt Nam cũng được vinh danh ở hạng mục "Đội tuyển của năm" - phần thưởng ngọt ngào cho hành trình chinh phục tấm huy chương Vàng SEA Games 33 đầy cảm xúc và bản lĩnh trên đất Thái Lan.

Ở các hạng mục khác, xạ thủ Hà Minh Thành đã được vinh danh là "Nam Vận động viên của năm;" giải thưởng "Đồng đội của năm" thuộc về Đội Điền kinh tiếp sức 4 x400m hỗn hợp Nam Nữ gồm Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Hằng.

Huấn luyện viên Dương Hoàng Long của đội tuyển Kumite (đối kháng) được vinh danh ở hạng mục "Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm;" trong khi danh hiệu "Vận động viên được yêu thích nhất" gọi tên Trần Thị Thanh Thuý (Bóng chuyền).

Giải thưởng "Vận động viên khuyết tật xuất sắc của năm" gọi tên kình ngư Vi Thị Hằng. Với bảng thành tích rực rỡ từ giải vô địch quốc gia đến đấu trường thế giới Para World Series với 2 chuẩn châu Á, cô không chỉ là niềm tự hào của bơi lội Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn là biểu tượng sống động cho tinh thần thép của thể thao Việt Nam./.

