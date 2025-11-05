Giải thưởng Cúp Chiến Thắng 2025 "chốt" danh sách đề cử sau SEA Games 33

Ngày 5/11, Giải thưởng Cúp Chiến Thắng 2025 chính thức khởi động, đánh dấu mùa giải thứ 10 của hành trình tôn vinh những "chiến binh" thể thao Việt Nam - những người đã nỗ lực, bứt phá và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu người hâm mộ trong nước và quốc tế.

Cúp Chiến Thắng - “Oscar của thể thao Việt Nam” là giải thưởng thường niên do Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Thể thao Số Việt (Vietcontent) và Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh những giá trị, thành tích và tinh thần thể thao cao đẹp của Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cúp Chiến Thắng nhấn mạnh Cúp Chiến Thắng không chỉ là một giải thưởng mà còn là biểu tượng cho tinh thần bền bỉ, ý chí vươn lên và niềm kiêu hãnh Việt Nam trên trường quốc tế.

"Cục Thể dục Thể thao luôn xác định Cúp Chiến thắng là một sự kiện, một hoạt động quan trọng hàng năm, đồng hành, cỗ vũ tích cực, bền bỉ, thiết thực với các nhà quản lý, huấn luyện, Vận động viên cũng như cả ngành thể thao trong năm," ông Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt (phải), Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cúp Chiến Thắng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Cúp Chiến thắng 2025 tiếp tục duy trì 11 hạng mục bình chọn, gồm: Nam Vận động viên của năm; Nữ Vận động viên của năm; Vận động viên Trẻ của năm; Huấn luyện viên của năm; Đội tuyển của năm; Đồng đội của năm; Vận động viên được yêu mến nhất; Vận động viên thể thao người khuyết tật xuất sắc của năm; Hình ảnh, khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm; Giải thưởng thành tựu trọn đời và Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm.

Đáng chú ý, căn cứ vào thực tế gắn với tính đặc thù của Cúp Chiến thắng, Ban Tổ chức quyết định sẽ “chốt” danh sách đề cử của các hạng mục và tiến hành bầu chọn sau SEA Games 33 (từ 9/12 đến 20/12/2025) - sự kiện quốc tế lớn nhất trong năm của thể thao Việt Nam, nhằm chọn lựa ra được những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất, xứng đáng nhất.

Có hai vòng bầu chọn gồm vòng 1 dành cho khán giả cùng người hâm mộ cả nước, và vòng 2 do Hội đồng bình chọn gồm các nhà quản lý, chuyên gia và nhà báo thể thao uy tín đảm trách theo một quy trình, cách thức chặt chẽ, minh bạch.

Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách và cách thức bình chọn nhằm tạo điều kiện thuận tiện nhất cho việc bình chọn của khán giả trong “tháng cao điểm” (dự kiến từ 25/12/2025 đến 25/1/2026).

Mức thưởng kỷ lục tiếp tục được Ban Tổ chức giữ nguyên với tổng số lên tới 750 triệu đồng cho 11 hạng mục. Trong đó, mức thưởng cao nhất, 100 triệu đồng được dành cho cá nhân, tập thể giành giải ở 3 hạng mục Nam Vận động viên của năm, Nữ Vận động viên của năm và Đội tuyển của năm.

Tại lễ công bố hôm nay, Ban Tổ chức cũng trao phần thưởng Vận động viên vượt khó xuất sắc cho kình ngư khuyết tật Phạm Tuấn Hưng. Đây là phần thưởng trị giá 25 triệu đồng, được trích từ giải thưởng của hạn mục Hình ảnh, khoảnh khắc ấn tượng của năm Cúp Chiến Thắng 2024 (50% trao cho tác giả và 50% dành tặng trường hợp vượt khó).

Mất đi đôi chân sau tai nạn thương tâm từ năm 2 tuổi, di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào đôi tay, nhưng vượt qua nghịch cảnh và nỗi đau lớn, Tuấn Hưng không chỉ trở thành vận động viên bơi lội và bóng đá mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người vươn lên trong cuộc sống.

Chỉ chưa đầy 2 năm tập luyện môn bơi, năm 2022, chàng trai đất Quảng Ninh đã giành Huy chương Bạc giải toàn quốc, rồi sau một năm nữa là một tấm Huy chương Vàng, và lọt vào danh sách dự tranh ASEAN Para Games nơi anh xuất sắc đứng hạng 4.

Mới đây, Hưng lọt vào danh sách 10 Vận động viên giành quyền tham dự giải bơi vô địch thế giới. Cùng với hành trình thể thao, kình ngư sinh năm 2002 còn là nhà sáng tạo nội dung số tràn đầy năng lượng và cảm hứng, đam mê với một kênh tiktok với 700 nghìn người theo dõi.

Kình ngư khuyết tật Phạm Tuấn Hưng (phải) nhận giải thưởng Vận động viên vượt khó xuất sắc. (Ảnh: BTC)

Câu chuyện của Tuấn Hưng một lần nữa khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc mà Cúp Chiến Thắng theo đuổi suốt hơn một thập kỷ qua – không chỉ tôn vinh thành tích, mà còn tôn vinh nghị lực.

Gala trao giải dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2/2025 và được phát sóng trực tiếp trên fanpage Cúp Chiến Thắng, các kênh truyền hình thể thao cùng online thuộc VTVcab, các kênh mạng xã hội webthethao.vn thuộc Vietcontent./.

