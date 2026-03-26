Giải Vô địch U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026: Chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó

Sáng nay 26/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố Nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia 2026.

Theo đó, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải đấu, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp đơn vị đồng hành cùng giải đấu, khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc góp phần phát triển bóng đá trẻ Việt Nam.

Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 là một trong những sân chơi quan trọng, nơi phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của bóng đá nước nhà.

"Công tác đào tạo trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược trong kế hoạch phát triển toàn diện của bóng đá Việt Nam. Trong đó, Giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia là một trong những sân chơi tiêu biểu, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, 'ươm mầm' những tài năng trẻ của bóng đá nước nhà," ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Mẫn, đại diện công ty Acecook Việt Nam khẳng định việc đồng hành cùng vòng chung kết - giai đoạn quyết định và hấp dẫn nhất của giải đấu - thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của Công ty Acecook Việt Nam vào thế hệ cầu thủ trẻ, kế thừa.

"Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức và tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cống hiến của các cầu thủ trẻ, giải đấu sẽ lan tỏa những giá trị tích cực, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Qua đó, cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam," ông Nguyễn Đức Mẫn chia sẻ.

Công ty Acecook Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng giải đấu với vai trò Nhà tài trợ chính. (Ảnh: VFF)

Cũng trong buổi Lễ ký kết, Ban Tổ chức đã tiến hành bốc thăm phân chia bảng đấu. Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất sau giai đoạn vòng loại.

Theo kết quả bốc thăm, đội đương kim vô địch PVF nằm ở bảng B cùng với các đối thủ là Quảng Nam (một trong những đội xếp nhất bảng giai đoạn vòng loại), Thể Công-Viettel I và Cần Thơ.

Đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi nằm ở bảng A, cùng chung với những đội có thành tích tốt ở giai đoạn vòng loại là Ninh Bình, Tây Ninh và Sông Lam Nghệ An I.

Đội Á quân mùa giải trước là Hà Nội I sẽ nằm ở bảng C, với các đội bóng là Becamex Thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk.

Vòng chung kết sẽ được chia thành 2 giai đoạn, các đội cùng bảng sẽ thi đấu từ ngày 1/4 đến ngày 9/4 để xác định 8 đại diện xuất sắc nhất, bước vào thi đấu giai đoạn knock-out từ ngày 10/4 đến ngày 14/4, tại địa điểm Sân vận động Thành Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

Với việc tiếp tục trở thành Nhà tài trợ chính cho giải đấu, Nhà tài trợ Acecook Việt Nam không chỉ khẳng định cam kết của trong việc đồng hành một cách bền bỉ, kiên tâm cùng nền bóng đá nước nhà kế từ năm 2018 đến nay, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị của niềm tin và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với mục tiêu phát triển bền vững bóng đá Việt./.

