Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được treo thưởng lớn ở các giải quốc tế năm 2026

Sáng nay 21/3, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) tổ chức họp báo phổ biến kế hoạch của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2026.

Năm nay, đội nhận sự cam kết đồng hành của nhà tài trợ Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, trong quá trình tập luyện và thi đấu các giải quốc tế.

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự các giải: AVC Cup tại Philippines (từ 6/6 đến 14/6), chặng 1 SEA V-League tại Việt Nam (từ ngày 31/7 đến 2/8), chặng 2 SEA V-League tại Thái Lan (từ 7/8 đến 9/8), VTV Cup (từ 8/8 đến 15/8), Giải vô địch châu Á tại Trung Quốc (từ 21/8 đến 30/8) và Đại hội thể thao châu Á ASIAD 2026 (từ 16/9 đến 22/9).

Với mong muốn khích lệ, động viên đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia khi thi đấu quốc tế, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau cam kết sẽ trao tặng giải thưởng nếu đội tuyển đạt thành tích tại AVC Cup ở Philippines và SEA V-League tổ chức tại Việt Nam và Thái Lan.

Cụ thể, mức thưởng nếu đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia giành giải Nhất, Nhì, Ba sẽ tương ứng 500 triệu đồng, 300 triệu đồng và 200 triệu đồng.

Sự đồng hành của nhà tài trợ là nguồn động viên, khích lệ các tuyển thủ đạt thành tích tốt nhất, góp phần nâng tầm vị thế bóng chuyền Việt Nam.

Cũng tại sự kiện, VFV công bố thông tin Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia 2026, với sự tham dự của 8 đội nam và 8 đội nữ, cùng tổng giải thưởng 2,28 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia 2026 được chia thành 2 vòng (2 giai đoạn).

Vòng 1 sẽ bắt đầu từ ngày 6/4 đến 19/4 tại Nhà thi đấu xã Đông Anh, Hà Nội. Vòng 2 và Vòng chung kết, xếp hạng nữ khởi tranh từ ngày 14/10 đến 25/10 tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long; Vòng 2 và Vòng chung kết, xếp hạng nam bắt đầu từ ngày 28/10 đến 8/11 tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể dục thể thao Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự giải gồm có 8 đội nam: Biên Phòng MB, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, LPB Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và Thế Công Tân Cảng; 8 đội nữ gồm Geleximco Hưng Yên, Hà Nội Tasco Auto, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, LPB Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Vietinbank, VTV Bình Điền Long An, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa.

Các trận đấu của giải được truyền hình trực tiếp trên kênh thể thao Onsports của Đài truyền hình Cáp Việt Nam và các nền tảng trực tuyến để phục vụ đông đảo người hâm mộ./.

Bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ huy chương Vàng SEA Games 33 đầy tiếc nuối Bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu kiên cường và có cơ hội rất lớn để chiến thắng nhưng cuối cùng lại để tuột huy chương Vàng SEA Games 33 đáng tiếc khi để thua ngược Thái Lan 2-3.