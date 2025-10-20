Bích Tuyền không có tên trong danh sách đội tuyển dự SEA Games 33

Đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền không có tên trong danh sách Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 33) tổ chức tại Thái Lan.

Đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền không có tên trong danh sách triệu tập lên Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tham dự SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Theo đánh giá của ban huấn luyện, việc cô nghỉ thi đấu dài hạn khiến phong độ và thể lực không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Ở vị trí đối chuyền, Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã lựa chọn ba gương mặt thay thế gồm Hoàng Thị Kiều Trinh, Đặng Thị Kim Thanh và Đoàn Thị Xuân.

Kiều Trinh được đánh giá cao ở sự ổn định và khả năng phối hợp với chuyền hai; Kim Thanh là ngôi sao sáng nhất mùa giải 2025 khi giúp VTV Bình Điền Long An vô địch quốc gia còn Đoàn Thị Xuân được xem là phương án linh hoạt, có thể chơi ở nhiều vị trí.

Sau khi kết thúc SEA V.League 2025, Bích Tuyền chưa trở lại đội tuyển quốc gia. Trước đó, cô cũng xin rút khỏi danh sách dự Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 vì lý do cá nhân.

Ở giai đoạn 2 của Giải Vô địch Quốc gia 2025, tay đập sinh năm 2000 tiếp tục vắng mặt trong màu áo LPB Ninh Bình do chấn thương và chỉ được đăng ký ở vai trò săn sóc viên.

Bên cạnh nhóm trụ cột, Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng trao cơ hội cho loạt gương mặt trẻ từ đội U21 quốc gia như Phạm Quỳnh Hương, Hoàng Hồng Hạnh, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thùy Linh và Hà Kiều Vy, hứa hẹn sẽ mang đến sức trẻ và cạnh tranh mới trong đội hình.

Theo kết quả bốc thăm SEA Games 33, Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Indonesia, Malaysia và Myanmar. Đây là một bảng đấu được đánh giá khá “dễ thở.” Nếu thi đấu đúng phong độ, thầy trò ông Tuấn Kiệt nhiều khả năng sẽ giành ngôi nhất bảng.

Để chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển dự kiến sẽ tập trung tập huấn tại Quảng Ninh trong hai tháng. Hai trụ cột Thanh Thúy và Bích Thủy hiện đang thi đấu tại giải vô địch Nhật Bản, nhưng sẽ trở về hội quân cùng đội tuyển trước khi lên đường sang Thái Lan./.

Bích Tuyền tiết lộ lý do rút lui khỏi Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam Tối 19/8, Nguyễn Thị Bích Tuyền đã chính thức lên tiếng về quyết định xin rút khỏi danh sách Đội tuyển Việt Nam dự giải vô địch Bóng chuyền nữ thế giới 2025.