Bích Tuyền tiết lộ lý do rút lui khỏi Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam

Ngày 19/8, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã đưa ra thông báo về việc Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Phuket - Thái Lan tham dự giải Bóng chuyền nữ vô địch thế giới (thi đấu từ ngày 22.8 đến 7.9).

Tuy nhiên, danh sách Đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu quan trọng này lại không sự góp mặt của chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Theo thông báo từ VFV: "Vì lý do cá nhân, vận động viên Bích Tuyền đã có nguyện vọng không tham gia đợt thi đấu lần này. VFV và Ban huấn luyện tôn trọng quyết định của vận động viên. Chúng tôi khẳng định Bích Tuyền luôn là một thành viên quan trọng và luôn chào đón sự trở lại cống hiến của cô cho đội tuyển quốc gia trong tương lai khi cô đã sẵn sàng."

Thông báo này khiến nhiều người bất ngờ bởi Bích Tuyền được xem là nhân tố quan trọng trong đội hình. Đáng chú ý, tại chặng 2 SEA V-League 2025, cô thi đấu bùng nổ, đặc biệt ở trận chung kết gặp Thái Lan tối 10/8 khi ghi tới 45/107 điểm toàn đội, chiếm 42% số điểm.

Sau thông báo từ VFV, Nguyễn Thị Bích Tuyền cũng đã chính thức lên tiếng về quyết định xin rút khỏi Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025.

Trên trang facebook cá nhân, Bích Tuyền viết: “Đầu tiên, Tuyền muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn theo dõi và đồng hành, ủng hộ Tuyền cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Thành tích vô địch vòng 2 SEA V.League là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và là giấc mơ đã thành sự thật. Chiến thắng lịch sử trước Thái Lan sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của Tuyền."

"Hôm nay, Tuyền xin thông báo sẽ không tham dự Giải vô địch thế giới sắp tới. Đây là một quyết định Tuyền đã cân nhắc kỹ lưỡng và nhận được sự tôn trọng từ Ban Huấn luyện cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam."

Về lý do quyết định rút khỏi giải đấu, Bích Tuyền cho hay: "Lý do Tuyền đưa ra quyết định này không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của vận động viên. Với Tuyền, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Tuyền cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các vận động viên. Tuyền tin rằng mọi vận động viên đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng.

"Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, Tuyền đã quyết định rút lui. Tuyền sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai. Tuyền tin rằng với sự chuẩn bị tốt nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ thi đấu hết mình và đạt được những thành công mới."

"Một lần nữa, Tuyền xin cảm ơn mọi người. Tuyền mong sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng đội của Tuyền tại giải đấu sắp tới," chủ lực của Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam viết.

Lịch trình của Tuyển Việt Nam tại giải thế giới

Với việc Bích Tuyền rút lui, Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ còn 13 vận động viên dự giải thế giới tại Thái Lan thay vì 14 vận động viên như đăng ký ban đầu.

Theo kế hoạch, ngày 20/8, Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò sẽ lên đường sang Phuket, Thái Lan tham dự Giải Vô địch Bóng chuyền nữ Thế giới 2025.

Theo VFV, đây là lần đầu tiên, và là cơ hội quý báu cho Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam được thi đấu ở sân chơi thế giới, tiếp cận và cọ xát các nền bóng chuyền lớn qua đó tích lũy kinh nghiệm, phát triển chuyên môn chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm là SEA Games 33.

Trong lần đầu tiên tham dự, Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam nằm tại bảng G cùng các đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 22 thế giới).

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Ba Lan ở trận mở màn vào ngày 23/8, sau đó lần lượt gặp Đức (25/8) và Kenya (27/8).

Giải Vô địch Bóng chuyền nữ Thế giới 2025 có 32 đội tuyển chia thành 8 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để xác định 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng 16 đội./.

