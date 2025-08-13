U21 Bóng chuyền nữ Việt Nam nhận cú sốc tại giải thế giới

U21 Bóng chuyền nữ Việt Nam đứng nhì bảng A, nhưng bất ngờ bị gạch tên khỏi danh sách các đội tham dự vòng 1/8 giải Bóng chuyền nữ U21 vô địch thế giới.

Tại vòng bảng, Đội tuyển U23 Bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu ấn tượng - giành 4 chiến thắng và để thua 1 trận - xếp nhì bảng A.

Cụ thể, đội bóng của Huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh thắng trước các đội tuyển Indonesia, Serbia, Canada, Puerto Rico và chỉ chịu thua trước đối thủ mạnh là Argentina.

Thành tích này giúp U21 Việt Nam thẳng tiến vào vòng 1/8 để đối đầu U21 Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra trong đêm 12/8 với thông báo từ Liên đoàn bóng chuyền Thế giới (FIVB).

FIVB ra thông báo chính thức tuyên bố Việt Nam sử dụng một vận động viên không đủ điều kiện thi đấu và hủy bỏ kết quả các trận đấu có vận động viên này tham dự.

Tuyên bố của FIVB nêu rõ: "Sau những lo ngại rằng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã đưa một cầu thủ không đủ điều kiện vào đội tuyển quốc gia U21 của họ tại Giải vô địch thế giới nữ U21 FIVB 2025 ở Indonesia, FIVB đã tiến hành một cuộc điều tra phù hợp với các quy định của mình.

Cuộc điều tra kết luận rằng người chơi được đề cập không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB 2023.

Do đó theo Điều 13.5.2 của Quy chế sự kiện và 14.4 của Quy chế kỷ luật, Tiểu ban Kỷ luật FIVB đã ra phán quyết rằng các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam mà cầu thủ tham gia sẽ bị hủy bỏ và cầu thủ bị loại khỏi sự kiện có hiệu lực ngay lập tức.

Theo Điều 14.4 của Quy định kỷ luật và xem xét các trường hợp của vụ việc, Tiểu ban Hội đồng Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ cho Hội đồng Kỷ luật FIVB để đánh giá thêm về các biện pháp trừng phạt. Ở giai đoạn đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và cầu thủ sẽ được mời cung cấp thông tin của mình bằng văn bản.

FIVB sẽ không đưa ra bình luận gì thêm về vấn đề này trong khi quá trình này vẫn đang diễn ra.”

Thông báo chính thức của FIVB.

FIVB đã quyết định hủy bỏ toàn bộ kết quả các trận đấu của đội tuyển U21 Việt Nam có sự tham gia của vận động viên vi phạm (xử thua 0-3) và vận động viên này sẽ bị cấm tham gia tất cả các trận còn lại của U21 Việt Nam ở giải đấu.

Với quyết định này, U21 Việt Nam sẽ bị xử thua 0-3 ở các trận thắng 3-0 U21 Indonesia, 3-1 trước U21 Serbia và 3-1 trước U21 Canada và chỉ được tính thắng 3-1 trước U21 Puerto Rico.

Kết quả này sẽ khiến, U21 Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 6 bảng A. Đội sẽ phải đánh vòng phân hạng 17-24 với U21 Ai Cập thay vì đánh vòng 1/8 với U21 Thổ Nhĩ Kỳ.

Điều này cũng giúp cho đội chủ nhà U21 nữ Indonesia từ vị trí áp chót bảng A được đẩy lên xếp thứ ba và sẽ góp mặt tại vòng knock-out.

Tại giải đấu năm nay, chủ nhà U21 Indonesia chỉ giành được 1 chiến thắng trước U21 Canada. Nhưng sau khi U21 Việt Nam nhận án phạt, thành tích của U21 Indonesia được nâng lên thành 2 chiến thắng, 3 thất bại, giành được 8 điểm. Họ xếp trên cả Puerto Rico dù thua đội bóng châu Mỹ ở trận đối đầu trực tiếp.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thông tin về đội U21 nữ

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã có thông báo chính thức về vụ việc liên quan đến quyết định của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về trường hợp vận động viên bị cho là không đủ điều kiện tham gia Giải Bóng chuyền Nữ U21 Thế giới 2025 tại Indonesia.

VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các vận động viên tham gia thi đấu.

Tuy nhiên, quyết định về vận động viên không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với vận động viên trong ngày 12/8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các vận động viên của đội tuyển Việt Nam.

Vì vậy VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam./.

