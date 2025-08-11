Bóng chuyền nữ Việt Nam lập kỳ tích, lần đầu vô địch Đông Nam Á

Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam đã có ngày thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng 3-2 trước Thái Lan ở trận đấu quyết định chặng 2 SEA V.League 2025.

Đội tuyển Việt Nam đã có màn ngược dòng không tưởng 17-25, 24-26, 25-17, 25-22 và 16-14 sau 5 set đấu siêu kịch tính.

Chặng 2 giải bóng chuyền SEA V.League với sự góp mặt tranh tài của 4 đội là Thái Lan (đương kim vô địch), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (Á quân), đội tuyển Philippines và đội tuyển Indonesia. Các trận đấu ở chặng 2 diễn ra ở Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Ở trận quyết định, đoàn quân của Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt khởi đầu không thuận lợi khi để cho đối thủ giành chiến thắng 25-17 ở set 1. Việt Nam có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng khi tạo cách biệt 5 điểm, nhưng cuối cùng vẫn để thua 24-26 đáng tiếc.

Bị đẩy vào thế khó, các cô gái của chúng ta đã vùng lên mạnh mẽ để giành chiến thắng hai set sau đó với tỷ số 25-17 và 25-22, buộc đối thủ bước vào set đấu quyết định.

Thái Lan là đội giành lợi thế lớn khi giành được chiến thắng ở hai set đầu tiên. (Ảnh:

Ở set 5, hai đội giành giật nhau từng điểm số. Đội tuyển Việt Nam có lúc đã nắm ưu thế trong tay với khoảng cách 3 điểm được tạo ra. Tuy nhiên, set đấu chỉ dừng lại ở điểm số 16-14 với cú đập quyết định của Trần Thị Bích Tuyền khi mà Đội tuyển Thái Lan đang có được sự hưng phấn cao.

Chiến thắng này giúp Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam "trả nợ" thất bại đáng tiếc ở chặng 1 SEA V.League cách đây không lâu trên đất Thái Lan. Trước đó, ở chặng 1 SEA V-League, tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam từng để thua Thái Lan với tỷ số 2-3.

Chiến thắng này không chỉ giúp Việt Nam đăng quang chặng 2 SEA V.League 2025 lập nên kỳ tích trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên các cô gái Việt Nam giành chiến thắng trước đối thủ số 1 khu vực Đông Nam Á Thái Lan ở một giải đấu chính thức.

Đây cũng là chức vô địch SEA V.League lần đầu tiên của bóng chuyền nữ Việt Nam bởi trong lịch sử các kỳ tổ chức SEA V.League bóng chuyền nữ Thái Lan thống trị tuyệt đối. Tuy nhiên, điều đó giờ đã thay đổi khi chức vô địch trong lần thứ 9 giải đấu được tổ chức đã thuộc về Đội tuyển Việt Nam.

Chiến thắng lịch sử này sẽ tạo động lực rất lớn để thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 33 vào cuối năm nay.

Ngoài chức vô địch SEA V.League, các cầu thủ Việt Nam cũng được trao danh hiệu cá nhân sau màn trình diễn ấn tượng.

Nguyễn Thị Bích Tuyền nhận 2 danh hiệu cá nhân là "Đối chuyền xuất sắc nhất" và "Vận động viên xuất sắc toàn diện." Trong khi đó, 2 cầu thủ khác của tuyển nữ Việt Nam được vinh danh là Trần Thị Bích Thủy - "Phụ công xuất sắc nhất" và Vi Thị Như Quỳnh - "Chủ công xuất sắc nhất."

"Trong set đấu thứ 5, Thái Lan thi đấu kiên cường để cứu những championship point nhưng lại mắc sai lầm ở thời điểm then chốt và thua 14-16, qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc 2-3," tờ Siamsport nhận định.

Trong khi đó, tờ Thairath tỏ ra lo lắng khi cho biết "Việt Nam đang áp sát ngay phía sau Thái Lan." Bởi sau trận thua này, Thái Lan tụt xuống vị trí 21 trên bảng xếp hạng FIVB, chỉ còn hơn Việt Nam đúng 1 bậc và khoảng cách giữa hai đội giờ đây chỉ còn vỏn vẹn 4.63 điểm.

Còn tờ Matichon viết: "Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan bất ngờ để thua Việt Nam 2-3, tuột chức vô địch và đứt chuỗi 8 chặng vô địch liên tiếp." Tờ báo này cũng dành sự ca ngợi khi cho rằng bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên vô địch giải đấu này, sau 6 lần về nhì./.

