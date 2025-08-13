VFV khiếu nại chính thức việc VĐV bóng chuyền nữ U21 không đủ điều kiện thi đấu

Ngày 13/8, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) chính thức thông tin về vụ việc liên quan đến quyết định của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về trường hợp vận động viên bị cho là không đủ điều kiện tham gia Giải Bóng chuyền nữ U21 Thế giới 2025 tại Indonesia.

VFV khẳng định, đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các vận động viên tham gia thi đấu.

Tuy nhiên, quyết định về vận động viên không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với vận động viên trong ngày 12/8.

Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các vận động viên của đội tuyển Việt Nam.

Vì vậy, VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của Bóng chuyền Việt Nam.

VFV rất mong các cơ quan truyền thông và công chúng đón nhận thông tin khách quan, ủng hộ Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường cho biết: “Khi sự việc xảy ra, VFV cảm thấy đáng tiếc cho Bóng chuyền Việt Nam, đặc biệt là đội nữ U21.

Đến lúc này, FIVB không nói vận động viên hay VFV sai, mà do một rủi ro nào đó. VFV mong muốn người hâm mộ tiếp tục ủng hộ các vận động viên và Liên đoàn.

Bản thân các vận động viên cả nam và nữ, cũng như Liên đoàn đã rất cố gắng để giành nhiều thành tích trong thời gian qua. Thời gian tới, các đội bóng sẽ tiếp tục hành trình để nâng tầm Bóng chuyền Việt Nam và chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành từ người hâm mộ.”

Theo nhà báo thể thao kỳ cựu Nguyễn Lưu: "Cho đến nay chưa có một liên đoàn thể thao quốc gia nào đưa ra được ngưỡng chỉ số về hoócmôn để xác định vấn đề giới tính vận động viên.

Ủy ban Olympic Thế giới (IOC) đã trao quyền cho các liên đoàn thể thao thế giới tự đặt ra quy định cho từng môn thể thao. Thể thao đỉnh cao của thế giới đang thay đổi từng ngày, do đó, Bóng chuyền cũng như thể thao Việt Nam nói chung khi đi thi đấu ở các giải quốc tế cần tìm hiểu kỹ các điều lệ của giải đấu (kể cả luật về giới tính).

Qua sự việc này, chúng ta cần quay trở lại làm việc thật chặt chẽ về các quy định về thi đấu thể thao của quốc gia, từ đó sẽ hạn chế được những sự việc đáng tiếc xảy ra.”

Trước đó tối 12/8, trang chủ FIVB đăng tải thông tin: Sau khi tiếp nhận phản ánh rằng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã đăng ký và sử dụng một vận động viên không đủ điều kiện dự Giải Bóng chuyền nữ U21 Thế giới 2025, cơ quan này đã tiến hành điều tra theo đúng quy định.

Kết quả điều tra xác định, vận động viên nói trên không đáp ứng điều kiện thi đấu được quy định tại Điều 12.2 của Quy định về Kỷ luật FIVB 2023. "Do đó, căn cứ vào Điều 13.5.2 của quy định giải đấu và Điều 14.4 của quy định kỷ luật, Tiểu ban Kỷ luật FIVB đã ra phán quyết rằng các trận đấu của Đội tuyển Bóng chuyền Việt Nam có sự tham gia của vận động viên này sẽ bị xử thua và vận động viên sẽ bị loại khỏi giải, có hiệu lực ngay lập tức," FIVB khẳng định trên trang chủ./.

