Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tham dự Giải vô địch Thế giới tại Thái Lan

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) thông tin, ngày mai (20/8), Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò sẽ lên đường sang Phuket, Thái Lan, tham dự Giải vô địch Bóng chuyền nữ Thế giới 2025, (FIVB Volleyball Women's World Championship 2025) diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 7/9.

Giải vô địch Bóng chuyền nữ Thế giới 2025 có sự góp mặt của 32 đội tuyển, chia thành 8 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để xác định 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng 16 đội.

Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam nằm tại bảng G, cùng các đội tuyển: Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 22 thế giới). Theo lịch thi đấu, đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu với đội tuyển Ba Lan (ngày 23/8), Đức (ngày 25/8) và Kenya (ngày 27/8).

Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt, danh sách 13 vận động viên chính thức đại diện cho Việt Nam gồm: Chủ công Trần Thị Thanh Thúy (đội trưởng), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương; phụ công Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền; đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh; chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa; Libero Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh.

Tại giải đấu này, đội tuyển sẽ không có sự phục vụ của vận động viên Nguyễn Thị Bích Tuyền. Vì lý do cá nhân, Bích Tuyền đã có nguyện vọng không tham gia thi đấu tại giải lần này.

Việc đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu góp mặt tại sân chơi danh giá nhất hành tinh là niềm tự hào to lớn, hành trình lịch sử đánh dấu một chương mới cho bóng chuyền Việt Nam.

Để chuẩn bị cho giải đấu, toàn đội đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc, tham dự một số giải đấu và đạt thành tích tốt. Trong đó, đáng chú ý là chức vô địch SEA V.League 2025 chặng 2, sau chiến thắng lịch sử trước Thái Lan.

Đây là lần đầu tiên và là cơ hội cho đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam được thi đấu ở sân chơi thế giới, tiếp cận và cọ xát các nền bóng chuyền lớn; qua đó tích lũy kinh nghiệm, phát triển chuyên môn chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm là SEA Games 33.

Sau khi trở về từ Thái Lan, đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ nghỉ trong thời gian ngắn trước khi trở lại tập luyện vào tháng 10./.

