World Cup 2026: Mexico giới thiệu cúp vàng tại kỳ quan Chichén Itzá

Ngày 20/3, nhà chức trách Mexico thông báo chiếc cúp vô địch FIFA World Cup 2026 đã được giới thiệu tại khu di tích khảo cổ Maya Chichén Itzá trong khuôn khổ chuyến lưu diễn quảng bá trước thềm giải đấu.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ban tổ chức sự kiện cho biết chiếc cúp với hình ảnh hai nhân vật nâng đỡ Trái Đất, được chế tác từ khoảng 6kg vàng nguyên khối 18 karat, đã được vận chuyển tới khu di tích Chichén Itzá dưới các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Đây là điểm dừng chân trong hành trình quảng bá đã đi qua 8 thành phố tại Mexico.

Theo kế hoạch, chiếc cúp sẽ tiếp tục được trưng bày tại hơn 10 thành phố khác ở Mỹ và Canada đến giữa tháng 4, trước khi Giải bóng đá vô địch thế giới (FIFA World Cup 2026) chính thức diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại 3 quốc gia Bắc Mỹ.

Phát biểu tại sự kiện, cựu danh thủ Mexico Hugo Sánchez nhấn mạnh đây là biểu tượng có ý nghĩa to lớn đối với Mexico, và hình ảnh này sẽ lan tỏa trên toàn thế giới.

Nghi thức ra mắt cúp được tổ chức trước Đền El Castillo - kim tự tháp bậc thang nổi tiếng của quần thể khu di tích Chichén Itzá.

Tại buổi lễ, cựu tuyển thủ Fernando Llorente - nhà vô địch World Cup 2010 cùng đội tuyển Tây Ban Nha - đã được giao nhiệm vụ đưa chiếc cúp ra khỏi hộp bảo vệ trước sự chứng kiến của khoảng 100 khách mời, nhà tài trợ và phóng viên.

Sự kiện được tổ chức kín trước giờ mở cửa khu di tích đón khách tham quan. Chichén Itzá là một trong 7 kỳ quan thế giới hiện đại, đồng thời là địa điểm thu hút đông đảo du khách vào dịp Xuân phân để chứng kiến hiện tượng “Kukulcán giáng thế,” khi ánh sáng Mặt Trời tạo bóng trên bậc thang kim tự tháp, tái hiện hình ảnh rắn thần lông vũ trong văn hóa Maya.

Tại đây còn có sân thi đấu lớn nhất của trò chơi bóng Maya cổ đại - một nghi lễ tôn giáo xuất hiện khoảng năm 900 trước Công nguyên, được xem là tiền thân văn hóa của các môn thể thao tập thể hiện đại như bóng đá, dù không có mối liên hệ trực tiếp. Sau sự kiện, cúp vàng World Cup tiếp tục hành trình quảng bá tới các điểm đến tiếp theo tại Bắc Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, FIFA thông qua văn phòng đại diện tại Mexico cùng ngày cho biết sẽ tham gia chiến dịch “Ghi bàn vì môi trường” (Gol por el ambiente) nhằm thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường trong suốt quá trình tổ chức và diễn ra Giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sáng kiến này gắn với cam kết của FIFA trong việc phát triển bền vững, đồng thời kêu gọi sự tham gia của các lĩnh vực khác nhau trong xã hội nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm chung đối với môi trường.

Chiến dịch tập trung vào mô hình kinh tế tuần hoàn, đặc biệt trong quản lý và tái sử dụng các vật liệu như nhựa và dệt may, nhằm kéo dài vòng đời sản phẩm và giảm thiểu chất thải ra môi trường.

Cùng ngày, Liên đoàn Bóng đá Mexico cũng cho biết đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, nhiều cơ quan và tổ chức tham gia cuộc diễn tập chiến lược về an ninh nhằm tăng cường các quy trình đảm bảo an ninh hướng tới FIFA World Cup 2026.

Cuộc diễn tập được tổ chức tại căn cứ quân sự Campo Militar 37-A ở bang Estado de Mexico, với các nội dung gồm tác chiến chống thiết bị bay không người lái, phát hiện thiết bị nổ tự chế, cũng như mô phỏng các tình huống phá hoại hệ thống giao thông công cộng, xử lý sự cố liên quan đến vật liệu nguy hiểm gần khu vực sân vận động, âm mưu cướp bóc các đoàn thể thao và bắt cóc nhân viên ngoại giao./.

