Libya: Sập nhà tại Tripoli, nhiều người thiệt mạng

Ngày 8/2, một khu nhà cũ tại Bab al-Tabbaneh - khu vực nghèo nhất thuộc thành phố Tripoli, miền Bắc Liban đã bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, 6 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Theo ông Imad Khreish, Tổng cục trưởng Phòng vệ Dân sự, khu nhà bị sập gồm hai dãy, mỗi dãy có 6 căn hộ. Theo ước tính, khoảng 22 người ở bên trong khu nhà vào thời điểm xảy ra thảm họa.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành sơ tán người dân khỏi các công trình lân cận do lo ngại nguy cơ sụp đổ dây chuyền. Các đội cứu nạn đã làm việc xuyên đêm trên đống đổ nát, trong khi các xe cứu thương túc trực sẵn sàng, kịp thời vận chuyển nạn nhân.

Vụ việc nêu trên xảy ra chưa đầy 1 tháng sau vụ sập nhà gây chết người khác tại Tripoli, làm dấy lên những lo ngại về tình trạng mất an toàn nghiêm trọng của các công trình xây dựng tại thành phố vốn gánh chịu nhiều khó khăn về kinh tế nhất Liban.

Phát biểu trước báo giới, Thị trưởng thành phố Tripoli Abdel Hamid Karimeh chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Tripoli, đồng thời nhấn mạnh sinh mệnh của hàng nghìn người dân thành phố đang bị đe dọa trước thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của các công trình xây dựng. Ông nhận định tình hình hiện nay đã vượt quá khả năng ứng phó của chính quyền đô thị Tripoli.

Tháng 1 vừa qua, ông Bassam Nablusi - người đứng đầu Cơ quan Cứu trợ cấp cao, dẫn số liệu của chính quyền Tripoli công bố danh sách 105 tòa nhà có nguy cơ sụp đổ tức thời, cư dân cần sơ tán khẩn cấp. Tuy nhiên, trên thực tế, tòa nhà vừa bị sập không nằm trong danh sách được công bố.

Liban hiện có nhiều công trình xuống cấp nghiêm trọng, trong đó không ít tòa nhà vẫn đang có người sinh sống. Nhiều công trình từng được xây dựng trái phép, đặc biệt trong giai đoạn nội chiến 1975-1990, trong khi một số chủ sở hữu tự ý xây thêm tầng trái phép.

Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết chính phủ nước này sẵn sàng cấp trợ cấp nhà ở cho cư dân buộc phải sơ tán. Trong một tuyên bố, ông lên án đây là “một thảm họa nhân đạo,” bắt nguồn từ “nhiều năm tích tụ của sự lơ là và bỏ mặc.” Văn phòng Thủ tướng cho biết ông Nawaf Salam đã triệu tập Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Nội vụ để họp khẩn sau vụ việc nói trên./.

