Sập tháp nhà máy nhiệt điện cao 60m ở Hàn Quốc: 1 người chết, 6 người mắc kẹt

Sau vụ sập tháp nhà máy nhiệt điện ở thành phố Ulsan, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chỉ thị huy động toàn bộ nhân lực và trang thiết bị cần thiết cho công tác cứu hộ.

Thanh Tùng
Hiện trường vụ sập tháp nhà máy nhiệt điện. (Nguồn: Korea Herald)
Hiện trường vụ sập tháp nhà máy nhiệt điện. (Nguồn: Korea Herald)

Theo Yonhap, giới chức địa phương ngày 7/11 cho biết một tháp cao 60m đã đổ sập trong quá trình tháo dỡ tại một nhà máy nhiệt điện ngừng hoạt động ở thành phố Ulsan, miền Đông Nam Hàn Quốc, khiến ít nhất một người thiệt mạng và sáu người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo ông Kim Jeong Shik, quan chức Sở Cứu hỏa Ulsan, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một trong số những người bị mắc kẹt, được cho là đã thiệt mạng, song chưa thể đưa ra khỏi đống đổ nát.

Hai người khác được cứu an toàn ngay sau khi vụ sập xảy ra chiều 6/11, trong khi một công nhân được giải cứu muộn hơn đã tử vong tại bệnh viện rạng sáng 7/11.

Ông Kim cho biết công tác tìm kiếm những người còn lại phải tạm dừng sáng 7/11 do lo ngại đống đổ nát không ổn định và sẽ chỉ tiếp tục sau khi hoàn tất việc gia cố khu vực.

Giới chức cho hay hai người được cứu đầu tiên không bị thương đe dọa tính mạng. Hơn 340 nhân viên cứu hộ cùng khoảng 90 phương tiện và thiết bị đã được huy động tới hiện trường.

Sau vụ sập, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chỉ thị huy động toàn bộ nhân lực và trang thiết bị cần thiết cho công tác cứu hộ, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Nhà máy này đã dừng hoạt động từ năm 2021 sau 40 năm vận hành. Theo giới chức, tháp nồi hơi - một trong ba tháp tại cơ sở - đã bị yếu đi trong quá trình chuẩn bị tháo dỡ./.

(TTXVN/Vietnam+)
