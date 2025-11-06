Thế giới

Hàn Quốc: Sập tháp lò hơi ở nhà máy điện, nhiều người bị mắc kẹt

Vụ sập xảy ra tại chi nhánh Ulsan của Công ty Điện lực Đông Tây Hàn Quốc, vào khoảng 14h giờ địa phương, ít nhất 7 người được cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. 

Ảnh minh họa.

Ngày 6/11, tháp lò hơi, cao 60 mét, đang trong giai đoạn tháo dỡ tại một nhà máy nhiệt điện ở thành phố Ulsan, phía Đông Nam Hàn Quốc, đã bị sập.

Ít nhất 7 người được cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo giới chức địa phương, vụ sập xảy ra tại chi nhánh Ulsan của Công ty Điện lực Đông Tây Hàn Quốc, vào khoảng 14h giờ địa phương (tức 12h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Lực lượng cứu hỏa cho biết 2 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát.

Cả Tổng thống và Thủ tướng Hàn Quốc đều yêu cầu huy động mọi nguồn lực để giải cứu những người còn mắc kẹt.

Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn/.

