Brazil: Sập cấu trúc tại tiệc đại học khiến 1 người chết và 60 người bị thương

Ngày 2/11, một cấu trúc kim loại được dựng lên phục vụ tiệc tại một trường đại học ở bang Sao Paolo của Brazil đã bất ngờ đổ sập khiến 1 người thiệt mạng và 60 người bị thương.

Nguyên nhân là do gió giật mạnh và mưa lớn.

Lực lượng phòng vệ dân sự Brazil cho biết vụ việc xảy ra tại tiệc kỷ niệm dành cho sinh viên y khoa ở thành phố Regente Feijó.

Thời điểm tổ chức sự kiện, gió giật mạnh tới 95km/h. Nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường là một nam doanh nhân cư trú tại thành phố lân cận Pirapozinho.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng phó với vụ tai nạn./.