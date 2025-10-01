Ethiopia: Sập giàn giáo tại nhà thờ, ít nhất 22 người thiệt mạng

Ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 55 người bị thương trong một vụ sập giàn giáo tại nhà thờ ở Ethiopia ngày 1/10.

Trả lời Đài phát thanh Ethiopia, quan chức địa phương Atnafu Abate cho biết vụ việc xảy ra tại thị trấn Arerti, cách thủ đô Addis Ababa khoảng 70km về phía Đông, khi nhóm người dự một lễ hội tôn giáo thường niên.

Nhiều người hành hương đã thiệt mạng trong khi nhiều người khác được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát sau vụ sập giàn giáo. Một số người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện ở thủ đô.

Tai nạn lao động trong ngành xây dựng thường xảy ra tại Ethiopia do các quy định về an toàn lỏng lẻo/.

