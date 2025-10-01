91 học sinh mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà trường học ở Indonesia

Theo AP, giới chức Indonesia ngày 1/10 thông báo ít nhất 91 học sinh vẫn còn mắc kẹt dưới đống bêtông gần 2 ngày sau khi một tòa nhà trường học Hồi giáo bị sập, theo thống kê từ hồ sơ điểm danh và báo cáo của gia đình những người mất tích.

Hơn 300 nhân viên cứu hộ khẩn trương tìm cách giải cứu các nạn nhân sáng cùng ngày, sau khi công trình đổ sập lên hàng trăm người, phần lớn là nam sinh đang làm lễ vào chiều 30/9 tại phòng cầu nguyện của trường nội trú Hồi giáo al Khoziny ở tỉnh Đông Java. Ngôi trường có niên đại 100 năm này đang trong quá trình mở rộng trái phép.

Ít nhất 3 học sinh đã được xác nhận tử vong và 100 em khác bị thương, nhiều trường hợp chấn thương sọ não và gãy xương. Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia tối 30/9 đã điều chỉnh số người ước đoán bị chôn vùi từ 38 lên 91.

Cơ quan này cho biết ít nhất 6 em còn sống dưới đống đổ nát, song công tác tìm kiếm gặp khó khăn do các tấm bêtông và bộ phận công trình nặng, không ổn định. Dù có sẵn thiết bị hạng nặng, lực lượng cứu hộ không sử dụng vì lo ngại nguy cơ sập thêm.

Nhân viên cứu hộ đã đưa ôxy, nước và thực phẩm qua các khe hẹp cho những người mắc kẹt.

Các học sinh chủ yếu là nam, trong độ tuổi 12-18. Theo lời kể của nhân chứng, nhóm nữ sinh đang cầu nguyện ở khu vực khác nên kịp thoát ra.

Giới chức cho biết phòng cầu nguyện vốn chỉ cao 2 tầng nhưng đã được xây thêm 2 tầng nữa mà không có giấy phép. Cảnh sát cho rằng nền móng cũ không thể chịu được trọng tải, dẫn đến sập trong quá trình đổ bêtông./.

Sập nhà ở Indonesia: Xác nhận 102 nạn nhân, tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt Vụ sập nhà tại trường nội trú Hồi giáo Indonesia khiến 102 người bị ảnh hưởng, lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt trong điều kiện hết sức khó khăn.