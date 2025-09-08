Indonesia: Sập địa điểm cầu nguyện, ít nhất 4 người thiệt mạng

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 84 người khác bị thương trong vụ sập tòa nhà nơi diễn ra buổi cầu nguyện trên đảo Java của Indonesia.

Theo cơ quan quản lý thảm họa địa phương, vụ việc xảy ra vào ngày 7/9 khi khoảng 100 người, chủ yếu là phụ nữ, đang tập trung cầu nguyện bên trong hội trường của một trường nội trú ở Bogor thuộc tỉnh Tây Java.

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân có thể do tòa nhà quá tải và kết cấu không đủ vững chắc.

Giới chức đang điều tra vụ việc./.

