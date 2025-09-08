Thế giới

Indonesia: Sập địa điểm cầu nguyện, ít nhất 4 người thiệt mạng

Vụ việc xảy ra vào ngày 7/9 khi khoảng 100 người, chủ yếu là phụ nữ, đang tập trung cầu nguyện bên trong hội trường của một trường nội trú ở Bogor thuộc tỉnh Tây Java.

Nguyễn Hà
Ảnh minh họa. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Ít nhất 4 người thiệt mạng và 84 người khác bị thương trong vụ sập tòa nhà nơi diễn ra buổi cầu nguyện trên đảo Java của Indonesia.

Theo cơ quan quản lý thảm họa địa phương, vụ việc xảy ra vào ngày 7/9 khi khoảng 100 người, chủ yếu là phụ nữ, đang tập trung cầu nguyện bên trong hội trường của một trường nội trú ở Bogor thuộc tỉnh Tây Java.

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân có thể do tòa nhà quá tải và kết cấu không đủ vững chắc.

Giới chức đang điều tra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Indonesia #địa điểm cầu nguyện #thiệt mạng #sập tòa nhà Indonesia
