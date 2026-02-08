Hùng Sơn ngày mới: Vượt qua ký ức sạt lở, mang Tết ấm lên "cổng trời" Đà Nẵng

Nằm chênh vênh giữa đại ngàn Trường Sơn, xã Hùng Sơn (thành phố Đà Nẵng) từng là "ốc đảo" bị cô lập bởi sạt lở sau những trận bão và mưa lũ lịch sử 2025. Nhưng hôm nay, vượt lên sự khắc nghiệt của đá núi, một mùa xuân ấm áp tình quân dân đang bừng nở nơi phên dậu Tổ quốc.

Hồi sinh từ vùng đất khó

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, con đường dẫn lên xã Hùng Sơn, đơn vị hành chính mới được hợp nhất từ 4 xã vùng cao biên giới (Axan, Tr'hy, Gari, Ch'ơm) dường như ngắn lại bởi sắc cờ hoa rực rỡ. Không còn cảnh đìu hiu, lo âu của những ngày mưa bão sạt lở, chia cắt, thôn Pứt hôm nay tràn ngập tiếng cười, đón chào ngày hội "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản".

Tại khu vực hội trại, anh Bhríu Nơm, người dân thôn H'juh, đang cùng thanh niên trong thôn hoàn thiện mô hình chiếc thuyền kết từ tre nứa tạo hình cổng trại. Với người dân thôn, đây không chỉ là cuộc thi "trang trí cổng trại", mà còn bao hàm ý nghĩa của lòng biết ơn và khát vọng sống mãnh liệt.

Anh Bhríu Nơm, người dân thôn H'juh đang cùng các thanh niên trong thôn hoàn thiện cổng trại với chủ đề "Đoàn kết - Vươn xa". (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Anh Nơm xúc động chia sẻ: "Cái này là làm từ cây tre để thành một cái cổng trại, tạo hình là một con thuyền. Với mong muốn làm thuyền để cứu người trong mưa lũ, vượt qua khó khăn. Năm nay ổn định đời sống rồi, thôn lấy chủ đề cổng trại là "đoàn kết vươn xa" với mong muốn kinh tế phát triển giàu mạnh tại thôn".

Không khí Tết như tràn về sớm hơn giữa đại ngàn. Tại sân lễ hội, già trẻ gái trai xúng xính trong những bộ váy áo thổ cẩm đẹp nhất. Họ háo hức tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực vùng cao và đặc biệt là ghé thăm các gian hàng "0 đồng". Tại đây, hàng trăm hộ dân xã Hùng Sơn được tặng từng gói mì, chai nước mắm, bao gạo... những món quà thiết thực từ miền xuôi gửi lên.

"Tay kéo biên phòng" và khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Hùng Sơn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Góc sân bên kia, mô hình "Tay kéo Biên phòng" rộn rã tiếng cười khi các chiến sĩ quân hàm xanh trổ tài cắt tóc làm đẹp cho trẻ nhỏ. Đội ngũ quân y cũng tất bật khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Những hoạt động bình dị ấy đã xua tan cái lạnh giá của sương núi, sưởi ấm lòng người dân Cơ Tu nơi đây sau một năm đầy biến động thiên tai.

Nghĩa tình nơi phên dậu

Tết Bính Ngọ 2026 là cái Tết đầu tiên người dân Hùng Sơn mang danh phận "công dân thành phố Đà Nẵng" sau khi sáp nhập. Sự quan tâm của thành phố và lực lượng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở lời nói mà được hiện thực hóa bằng nguồn lực mạnh mẽ với tổng kinh phí chương trình lên tới gần 6,5 tỷ đồng.

Những món quà mang ý nghĩa "an cư, lạc nghiệp" đã được trao tận tay đồng bào: 12 ngôi nhà "Mái ấm biên cương", 01 nhà tránh trú bão kiên cố, 01 điểm trường mới và đặc biệt là 02 xe cứu thương hiện đại thường trực hỗ trợ kịp thời cho người dân tại chỗ.

"Chợ Tết 0 đồng" quy tụ hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu được nhiều hội thiện nguyện vượt khó mang lên tận vùng cao cho bà con Cơ Tu. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tấm lòng đoàn kết còn lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Chị Trần Ngọc Thúy (Nhóm thiện nguyện A Di Đà Phật, thành phố Hồ Chí Minh) không giấu được sự bồi hồi khi trở lại vùng đất này. "Đợt sạt lở vừa rồi mình có lên khảo sát, thấy đường sá vất vả, bà con thiếu thốn thương lắm. Lần này quay lại, dù đường đi vẫn còn khó khăn, nhưng hỗ trợ được bà con là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Mình chỉ tâm niệm phải mang được cái Tết thật đầy đủ nhất có thể đến với người dân biên cương”.

Ngày hội “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” đối với những người lính biên phòng không chỉ là bà con trong nước, mà còn đau đáu với bà con nước bạn Lào ở bên kia dãy Trường Sơn.

Trung tá Nguyễn Phước Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ri, cho biết đơn vị luôn coi việc hỗ trợ bạn cũng là bảo vệ mình, vun đắp cho tuyến biên giới hòa bình.

"Trong dịp Tết này, đơn vị cũng hết sức quan tâm hỗ trợ, tặng quà cho bà con nhân dân ở các bản đối diện bằng những phần quà thiết thực như lương thực, thực phẩm và nông cụ. Qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân hai bên biên giới Việt - Lào", Trung tá Trường nói.

Tặng quà và chăm lo Tết cho bà con biên giới nước bạn Lào cũng là một trong những hoạt động thường xuyên được Bộ đội Biên phòng thực hiện. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Về nhiệm vụ trực Tết, người chính trị viên khẳng định tinh thần của người lính quân hàm xanh: "Chúng tôi xác định cử lực lượng xuống để cùng đón Tết với bà con nhân dân. Bên cạnh đó thực hiện các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trực đảm bảo an toàn cho bà con trong dịp Tết này".

Đêm hội Hùng Sơn khép lại bên ánh lửa trại bập bùng. Mùa xuân này, Hùng Sơn không còn là vùng đất của sạt lở, chia cắt, mà là điểm tựa vững chãi, nơi sự đoàn kết, tình người Đà Nẵng đang nở hoa giữa đại ngàn./.