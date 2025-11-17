Đồn Biên phòng Ga Ry nhận nuôi hai trẻ mồ côi sau vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn

Ngày 17/11, Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ nhận con nuôi của đồn đối với hai cháu Zơ Râm Hải Dương (sinh năm 2018) và Zơ Râm Việt Hoàng (sinh năm 2024).

Hai cháu là con của anh Zơ Râm Nhô và chị Bríu Thị Tép - những nạn nhân nghi mất tích trong vụ sạt lở tại khe suối A Zắt, thôn Pứt, xã Hùng Sơn, khiến gia đình rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại buổi lễ, đơn vị hỗ trợ ban đầu 3 triệu đồng và trao tặng hai suất quà trị giá 1 triệu đồng cho các cháu. Đồn Biên phòng Ga Ry cam kết bảo trợ lâu dài, hỗ trợ mỗi cháu 500 nghìn đồng mỗi tháng cho đến khi hoàn thành chương trình lớp 12, góp phần tạo điều kiện để các cháu được chăm sóc và học tập ổn định.

Sự cố sạt lở tại xã Hùng Sơn vào sáng 14/11 đã làm 3 người dân mất tích gồm: ông Zơ Râm Nhô (công an viên), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và cháu Hốih Zi Nút. Ngoài thiệt hại về người, sạt lở còn làm hư hỏng 3 xe máy, 5 nhà Jun (nhà đi làm rẫy), 9 con bò và khoảng 15 ha đất rẫy của người dân.

Ngay sau khi vụ sạt l, cán bộ, chiến sỹ của Đồn đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân 3 suất quà trị giá 3 triệu đồng, giúp người thân của họ vượt qua những khó khăn bước đầu.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry, cho biết sự mất mát của các cháu là quá lớn và không gì có thể bù đắp được. Ông khẳng định đơn vị sẽ đồng hành, chăm lo và tạo điều kiện tốt nhất để hai cháu được học tập, trưởng thành. Đơn vị sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho các cháu trong những chặng đường tiếp theo.

Hiện, Đồn Biên phòng Ga Ry nhận nuôi, đỡ đầu 9 cháu trong chương trình “Con nuôi đồn biên phòng,” “Nâng bước em đến trương,” trong đó, có 3 cháu học sinh của Lào./.

