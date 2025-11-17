Danh sách các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại Khánh Hòa

Tính đến chiều 17/11, mưa lớn gây sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khiến 7 người chết, 1 người mất tích, nhiều người bị thương.

Cơ quan chức năng của tỉnh đang tích cực hỗ trợ nạn nhân trong các vụ sạt lở tại khu vực đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh) và đèo Khánh Sơn (xã Cam An).

Trước mắt, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/trường hợp, người bị thương 2 triệu đồng/người.

Nhờ công tác điều trị tích cực, đến nay, 19 người trên xe khách bị thương do tai nạn sạt lở đất đá trên đèo Khánh Lê đều đã ổn định sức khỏe (2 trường hợp xuất viện và 17 người đang điều trị nội trú). Các nạn nhân chủ yếu bị gãy xương chân, chấn thương vùng ngực, chấn thương vùng lưng…

Có 6 nạn nhân đi trên xe khách gặp nạn tại đèo Khánh Lê tử vong (3 nam, 3 nữ, danh sách do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cung cấp) gồm:

1. Người phụ nữ tên Oanh, đi về tỉnh Quảng Ngãi

2. Anh Huỳnh Ngọc Trung, đi về Gò Găng

3. Anh Vương, đi về Quảng Ngãi

4. Chị Thanh Tuyền, đi về Phù Mỹ (Gia Lai)

5. Anh Võ Nam Bình, đi về Cầu Long Vân, Phú Tài (Gia Lai)

6. Anh Trần Trung Doanh, lái xe (sinh năm 1977, trú quán tỉnh Quảng Ngãi)

Các nạn nhân trong vụ sạt lở đèo Khánh Sơn (xã Cam An), danh sách nạn nhân do Công an xã Cam An cung cấp gồm:

1. B.N.S, sinh năm 2012 (đã tử vong)

2. Chamaléa Siêng, sinh năm 1991 (đang mất tích)

3. Chamaléa Nhung, sinh năm 1975 (bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa).

Ngoài ra có 7 người khác đã may mắn thoát nạn, bị thương nhẹ và đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cam Ranh.

Tất cả nạn nhân liên quan đến vụ sạt lở đất tại đèo Khánh Sơn đều trú tại xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa (trước đây là xã Phước Chiến, tỉnh Ninh Thuận).

Phóng viên TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến sự việc./.

Khánh Hòa: Tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê, giải cứu nạn nhân Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Lạc Dương ( Lâm Đồng) cùng lực lượng y tế đến hiện trường cứu giúp người dân.