Iran và Mỹ nhất trí nối lại đàm phán hạt nhân tại Oman

Iran và Mỹ đã nhất trí tiến hành vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân vào ngày 6/2 tại thủ đô Muscat của Oman, sau nhiều ngày bất đồng về địa điểm và nội dung thương lượng, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai bên tiếp tục leo thang.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn tờ Times of Israel, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận trên mạng xã hội X rằng cuộc gặp sẽ diễn ra vào khoảng 10h ngày 6/2 (giờ địa phương, 13h theo giờ Việt Nam) tại Muscat, đồng thời cảm ơn phía Oman đã thu xếp công tác tổ chức.

Một quan chức Nhà Trắng cũng xác nhận với truyền thông Mỹ rằng Washington đồng ý tham gia các cuộc đàm phán tại Oman thay vì Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) như kế hoạch ban đầu.



Trước đó, các nguồn tin cho biết tiến trình đối thoại suýt đổ vỡ khi Mỹ bác bỏ đề xuất của Tehran về việc thay đổi địa điểm và thu hẹp chương trình nghị sự. Tuy nhiên, ít nhất 9 quốc gia Trung Đông đã vận động Nhà Trắng tiếp tục đối thoại, kêu gọi hai bên duy trì kênh ngoại giao. Một quan chức Mỹ thừa nhận Washington vẫn “rất hoài nghi” về khả năng đạt đột phá, nhưng sẵn sàng tham dự cuộc gặp.



Về nội dung, lập trường hai bên vẫn còn khác biệt đáng kể. Một quan chức cấp cao Iran tiết lộ rằng các cuộc đàm phán “chỉ xoay quanh chương trình hạt nhân,” nhấn mạnh vấn đề tên lửa và hoạt động khu vực của Tehran “không nằm trên bàn đàm phán.”



Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố bất kỳ cuộc đối thoại “có ý nghĩa” nào cũng phải bao gồm cả chương trình tên lửa đạn đạo, sự hậu thuẫn của Iran đối với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và tình hình nhân quyền trong nước.



Diễn biến ngoại giao diễn ra song song với các động thái quân sự cứng rắn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một tiêm kích F-35 đã bắn hạ máy bay không người lái Shahed-139 của Iran trên biển Arập với lý do “tự vệ,” trong khi Tehran khẳng định đây chỉ là nhiệm vụ trinh sát trong vùng biển quốc tế.



Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố một căn cứ tên lửa ngầm mới, cho biết đã nâng cấp năng lực răn đe và chuyển “từ phòng thủ sang tấn công,” đồng thời sẵn sàng đối phó mọi hành động từ phía Mỹ.



Giới quan sát nhận định vòng đàm phán tại Oman đánh dấu nỗ lực nối lại kênh ngoại giao từng đổ vỡ sau các cuộc không kích của Mỹ hồi năm ngoái. Tuy nhiên, với cách biệt lớn trong lập trường và sức ép quân sự gia tăng, khả năng đạt được thỏa thuận đột phá trong ngắn hạn vẫn còn nhiều thách thức./.

Mỹ và Iran sẵn sàng đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Ngày 1/2, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar đang phối hợp tổ chức một cuộc gặp giữa đại diện phía Mỹ và Iran, nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân, dự kiến diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.