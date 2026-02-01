Rò rỉ và tích tụ khí gas gây ra các vụ nổ lớn ở Iran

Tối 31/1 (giờ địa phương), lực lượng cứu hỏa thành phố Bandar Abbas, miền Nam Iran, thông báo nguyên nhân vụ nổ tại tòa nhà dân cư ở thành phố này trước đó cùng ngày là do rò rỉ và tích tụ khí gas.

Cùng ngày, Sở Cứu hỏa thành phố Ahvaz, miền Tây Nam Iran, thông báo ít nhất 4 người đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ nổ cũng tại một tòa nhà dân cư.

Trong khi đó, hãng tin Mehr (Iran) dẫn lời Phó Thống đốc tỉnh Khuzestan Valiollah Hayati cho biết có 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ nổ. Theo đó, vụ việc xuất phát từ những vi phạm quy định an toàn và không phải là hành vi phá hoại.

Trong ngày 31/1, một số sự cố riêng rẽ đã được ghi nhận tại nhiều khu vực ở Iran song các cơ quan truyền thông nước này đã nhanh chóng bác bỏ sự liên hệ với một cuộc tấn công hay hành vi phá hoại.

Ngay sau khi có thông tin về các vụ nổ tại Iran, truyền thông Israel dẫn các nguồn tin quan chức nước này khẳng định Tel Aviv không liên quan đến loạt sự cố này.

Kênh truyền hình nhà nước Kan TV News dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao Israel nêu rõ: “Chúng tôi đang theo dõi vấn đề này nhưng đây không phải là hành động của chúng tôi hay xuất phát từ chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết về bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ và hiện chưa rõ nguồn gốc sự việc."

Trong khi đó, kênh Channel 12 News dẫn nguồn tin giới chức an ninh Israel cho rằng các vụ nổ tại Iran nhiều khả năng xuất phát từ một “sự cố nội bộ” do không ghi nhận bất kỳ hoạt động nào của Mỹ hoặc Israel vào thời điểm hiện tại./.

Iran: Nổ lớn phá hủy 2 tầng nhà, nhiều cửa hàng và phương tiện Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết vụ nổ xảy ra ở tòa nhà 8 tầng nằm ở thành phố cảng Bandar Abbas nằm trên eo biển Hormuz, phá hủy 2 tầng nhà, nhiều cửa hàng và phương tiện.