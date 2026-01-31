Iran: Nổ lớn phá hủy 2 tầng nhà, nhiều cửa hàng và phương tiện

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin một vụ nổ đã xảy ra ở tòa nhà 8 tầng nằm ở thành phố cảng Bandar Abbas nằm trên eo biển Hormuz. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ.

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết vụ nổ tại khu vực Đại lộ Moallem, phá hủy 2 tầng nhà, nhiều cửa hàng và phương tiện. Lực lượng cứu hỏa, cứu hộ đã có mặt làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời người đứng đầu bộ phận xử lý khủng hoảng thuộc chính quyền tỉnh Hormozgan cho biết nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.

Quan chức này không nêu rõ có thiệt hại về người, nhưng cho biết những người bị thương đã được lực lượng cứu hộ đưa đến bệnh viện.

Thành phố cảng Bandar Abbas là cửa ngõ hàng hải quan trọng nhất của Iran và là thủ phủ của tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran./.

