Lộ trình thảo luận kế hoạch Hamas giải giáp vũ khí tại Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 27/1, các nguồn thạo tin cho biết các cuộc thảo luận về việc Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza giải giáp vũ khí dự kiến chỉ bắt đầu sau khi cửa khẩu Rafah được mở lại.

Báo The Jerusalem Post dẫn các nguồn tin tiết lộ rằng căn cứ vào ý tưởng người Palestine sẽ đàm phán với người Palestine, một chính quyền kỹ trị của Palestine tại Gaza sẽ dẫn dắt tiến trình đàm phán với Hamas về vấn đề giải giáp nói trên.

Trong khi đó, các công tác chuẩn bị mở lại cửa khẩu Rafah vẫn đang được tiến hành, sau khi Hamas tìm thấy và trao trả phía Israel thi thể Thượng sỹ Ran Gvili - con tin Israel cuối cùng thiệt mạng tại Dải Gaza.

Theo kế hoạch, cửa khẩu Rafah sẽ do các nhân sự Palestine không trực thuộc Chính quyền Palestine (PA) vận hành, cùng với sự giám sát của các quan sát viên Liên minh châu Âu thuộc Phái bộ hỗ trợ biên giới EU (EUBAM).

Mặc dù một số thông tin trước đó dự đoán cửa khẩu có thể mở sớm nhất vào ngày 28/1, song một quan chức Israel và một nhà ngoại giao phương Tây cho biết thời điểm sớm nhất hiện nay có thể là ngày 29/1. Hai nguồn này cũng không loại trừ khả năng việc mở cửa khẩu bị lùi sang đầu tuần tới.

Khi được mở trở lại, cửa khẩu Rafah sẽ chỉ phục vụ việc ra vào của dân thường. Đối với người rời khỏi Gaza, Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) sẽ triển khai các biện pháp nhằm xác minh danh tính. Đối với chiều vào Gaza, Israel sẽ duy trì một điểm kiểm tra bổ sung gần cửa khẩu để tiến hành kiểm soát an ninh, ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí hoặc các vật liệu có thể tăng cường năng lực quân sự của Hamas.

Liên quan các giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn tại Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh mục tiêu trước mắt là giải giáp Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza. Bên cạnh đó, ông bác bỏ khả năng triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tại Gaza, trong đó có binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, khẳng định Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh từ sông Jordan đến Địa Trung Hải.

Về vấn đề con tin, Thủ tướng Netanyahu cũng xác nhận Israel đã hoàn tất việc đưa toàn bộ các con tin bị Hamas bắt giữ trở về. Do đó, chiếc đồng hồ tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, biểu tượng cho từng giây các con tin Israel bị Hamas giam giữ kể từ cuộc tấn công ngày 7/10/2023, cũng đã chính thức dừng hoạt động vào chiều 27/1.

Cùng ngày, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết tình hình tại vùng lãnh thổ này của người Palestine vẫn đang ở mức tồi tệ đối với hàng trăm nghìn gia đình đang mòn mỏi chờ đợi sự giúp đỡ.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, cơ quan này cùng các đối tác đang duy trì việc cung cấp bánh mì hằng ngày cho ít nhất 43% dân số trên khắp Dải Gaza. Các túi bánh mì trọng lượng 2 kg được phát miễn phí hoặc bán với mức giá trợ cấp dưới 1 USD.

Người dân nhận hàng viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Việc triển khai hoạt động này diễn ra song song với việc phân phối bột mì hằng tháng cho các hộ gia đình. Theo thống kê của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, tính riêng trong tháng này, khoảng 1,2 triệu người đã nhận được bột mì trong khuôn khổ gói hỗ trợ lương thực tiêu chuẩn.

Bên cạnh vấn đề lương thực, công tác hỗ trợ nơi ở cũng đang được triển khai khẩn trương. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cùng các đơn vị đối tác đã cung cấp lều, bạt, bộ dụng cụ phòng cháy, nệm và chăn cho hơn 7.500 gia đình. Đối với trẻ em - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, các tổ chức bảo vệ trẻ em đã kịp thời phân phối quần áo mùa Đông cho khoảng 1.400 em nhỏ trên khắp Dải Gaza.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nhân đạo càng trở nên trầm trọng hơn dưới tác động của thời tiết khắc nghiệt. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc xác nhận, vào cuối tuần qua, thêm 1 trẻ em đã tử vong do hạ thân nhiệt.

Sự việc đau lòng này đã nâng tổng số trẻ tử vong liên quan đến thời tiết giá rét tại khu vực này lên 10 trường hợp, làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về sự thiếu hụt các điều kiện sưởi ấm và nhà ở an toàn cho dân thường.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng cần thực hiện ngay các giải pháp bền vững để đáp ứng nhu cầu của hơn 1 triệu người cần hỗ trợ về chỗ ở, bao gồm bộ dụng cụ sửa chữa nhà, vật liệu để tạo không gian sưởi ấm chung và thiết bị để dọn dẹp mảnh vụn và gạch đá nhằm giải phóng mặt bằng xây nhà./.

Mỹ khẳng định quyết tâm giải giáp Hamas Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết Mỹ và các đối tác quốc tế vẫn kiên định yêu cầu Hamas phải giải giáp và không còn vai trò trong tương lai quản trị Gaza.