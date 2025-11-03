Tổng thống Mỹ: Phong trào Hamas sẽ bị loại bỏ nếu không giải giáp

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/11 khẳng định lệnh ngừng bắn do ông làm trung gian ở Dải Gaza “không hề mong manh," đồng thời cảnh báo phong trào Hồi giáo Hamas sẽ bị “loại bỏ” nếu không giải giáp.

Phát biểu trong chương trình “60 Minutes” trên kênh truyền hình CBS, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Lệnh ngừng bắn không hề mong manh. Nó rất vững chắc. Hamas có thể bị tiêu diệt ngay lập tức nếu họ không hành động."

Khi được hỏi về biện pháp buộc Hamas phải giải giáp, ông Trump đáp: “Nếu tôi muốn, tôi sẽ buộc họ giải giáp rất nhanh."

Theo kế hoạch hòa bình Gaza gồm 20 điểm do Tổng thống Trump đề xuất, Hamas sẽ phải giải giáp. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn thực tế được Israel và Hamas ký tại Ai Cập hôm 9/10 mới chỉ tập trung vào việc rút quân giai đoạn đầu của Israel, trao đổi con tin và tù nhân, cùng các điều khoản viện trợ nhân đạo.

Cũng trong ngày 3/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố phong trào Hamas “quyết tâm” tuân thủ lệnh ngừng bắn tại Gaza, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia Hồi giáo cần đóng vai trò chủ chốt trong quá trình tái thiết vùng lãnh thổ Palestine.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế thường niên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), ông Erdogan nêu rõ: “Hiện nay, chúng ta cần tăng cường viện trợ nhân đạo cho nhân dân Gaza và ngay sau đó khởi động các nỗ lực tái thiết. Chính phủ Israel đang làm mọi cách để cản trở tiến trình này. Kế hoạch tái thiết Gaza do Liên đoàn Arab và OIC xây dựng cần được thực hiện ngay lập tức."

Những phát biểu của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra trong bối cảnh Ankara chuẩn bị đón các Ngoại trưởng Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Jordan, Pakistan và Indonesia đến đàm phán về tái thiết Gaza, giữa lúc lo ngại gia tăng về tính bền vững của lệnh ngừng bắn đạt được giữa Israel và Hamas hồi đầu tháng 10./.

