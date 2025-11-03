Xung đột Hamas-Israel: Israel tuyên bố tiếp tục bảo vệ binh sỹ tại Gaza

Ngày 2/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định các lực lượng của nước này sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ những binh sỹ vẫn còn ở Dải Gaza.

Phát biểu tại cuộc họp Nội các, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel sẽ thông báo cho các đồng minh Mỹ về hoạt động của mình “nhưng sẽ không trao đổi” với Washington vấn đề này.

Nhà lãnh đạo Israel khẳng định nước này sẽ không thỏa hiệp với “trách nhiệm an ninh tối cao” của mình.

Bên cạnh đó, ông Netanyahu nêu rõ giải giáp Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza là nguyên tắc chỉ đạo của Israel và mục tiêu này đã được thống nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết một số nhóm tay súng của Phong trào Hồi giáo Hamas vẫn còn hoạt động tại các khu vực ở Dải Gaza do Israel kiểm soát ở Rafah và Khan Younis, đồng thời khẳng định quân đội Israel đang loại bỏ các nhóm này “một cách có hệ thống.”

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo thi thể của 3 con tin ở Gaza đã được Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) bàn giao cho lực lượng Israel. Các thi thể sẽ được chuyển đến Viện Pháp y Quốc gia ở Tel Aviv để tiến hành quá trình nhận dạng.

Nếu được xác nhận, điều này có nghĩa là vẫn còn thi thể của 8 con tin ở Gaza, trong tổng số 28 thi thể mà Hamas có trách nhiệm trao trả cho Israel theo thỏa thuận ngừng bắn.

Đổi lại, Israel sẽ trao trả thi thể của 360 chiến binh Palestine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua giữa Hamas và Israel./.

Thủ tướng Israel họp khẩn về việc Hamas trao trả không đúng thi thể con tin Thủ tướng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ có phản ứng phù hợp sau khi Hamas trao trả hài cốt không thuộc về những con tin Israel còn mất tích.