Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei: Iran chặn đứng âm mưu đảo chính

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố “Những bất ổn gần đây giống như một cuộc đảo chính và đã bị đánh bại" trong bối cảnh căng thẳng trong nước và quốc tế gia tăng.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 1/2 tuyên bố làn sóng bất ổn gần đây tại nước này là một “âm mưu đảo chính” nhưng đã bị ngăn chặn thành công, trong bối cảnh căng thẳng trong nước và quốc tế gia tăng.

Hãng thông tấn SNN dẫn lời ông Khamenei nói: “Những bất ổn gần đây giống như một cuộc đảo chính và đã bị đánh bại."

Tuyên bố này được đưa ra khi Iran đang trải qua giai đoạn bất ổn lớn nhất kể từ khi nước Cộng hòa Hồi giáo được thành lập.

Các cuộc biểu tình bắt bùng phát từ ngày 28/12/2025 do tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát cao và đồng tiền rial mất giá đã nhanh chóng lan rộng từ Tehran ra nhiều thành phố khác trên cả nước, thu hút đông đảo người dân tham gia với các khẩu hiệu phản đối chính quyền.

Những bất ổn trong nước tại Iran xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington cùng các đồng minh phương Tây ngày càng gia tăng, khi Mỹ để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự đối với Iran, điều có thể kích hoạt một vòng xoáy leo thang mới tại Trung Đông./.

