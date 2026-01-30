Liên hợp quốc kêu gọi đối thoại về vấn đề Iran

Ngày 29/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan tăng cường đối thoại nhằm giải quyết căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ, trong bối cảnh hai nước liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn và đe dọa quân sự liên quan đến vấn đề hạt nhân.



Phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc, ông Guterres nhấn mạnh ngoại giao là con đường duy nhất để tránh một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Ông nêu rõ: “Chúng tôi cho rằng điều quan trọng là phải đối thoại để đi tới thỏa thuận, đặc biệt liên quan đến vấn đề hạt nhân, qua đó tránh một cuộc khủng hoảng có thể gây ra những hậu quả tàn khốc cho khu vực.”



Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran, trong khi quan hệ giữa hai nước tiếp tục căng thẳng và tiềm ẩn nguy cơ leo thang xung đột. Nhà lãnh đạo Mỹ mới đây tuyên bố một “hạm đội hải quân khổng lồ” của Mỹ đang hướng tới vùng biển gần Iran và sẵn sàng hành động nếu cần thiết.



Cùng ngày, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ đặc biệt quan ngại trước các thông tin về những vụ tấn công nhằm vào bệnh viện và nhân viên y tế tại Iran do tình hình an ninh trong nước diễn biến phức tạp.

Trên mạng xã hội X, ông Tedros cho biết WHO đã xác nhận một bệnh viện tại Iran bị tấn công trong thời gian gần đây và nhiều cơ sở y tế khác cũng bị hư hại, khiến hàng chục nhân viên cấp cứu bị thương.

Ông dẫn các báo cáo cho thấy nhân viên y tế bị hành hung và ít nhất 5 bác sĩ đã bị bắt giữ khi đang điều trị cho người bị thương. Tổng Giám đốc WHO kêu gọi trả tự do cho tất cả các nhân viên y tế đang bị giam giữ, đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ các cơ sở y tế và bảo đảm hoạt động chăm sóc sức khỏe không bị cản trở là yêu cầu cấp thiết.



Theo WHO, Bệnh viện Khomeini tại thành phố Ilam, miền Tây Iran, đã bị tấn công hồi đầu tháng 1, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động khám chữa bệnh và chuỗi cung ứng y tế.

Ngoài ra, nhiều cơ sở y tế khác trên khắp Iran cũng bị hư hại trong những tuần gần đây, trong đó có 10 trạm cấp cứu tiền viện; hơn 50 nhân viên y tế bị thương và trên 200 xe cứu thương bị phá hỏng. WHO cũng ghi nhận có vụ sử dụng khí cay tại Bệnh viện Sina ở thủ đô Tehran.



Từ cuối tháng 12/2025, Iran chìm trong các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố để phản đối tình trạng đồng rial mất giá mạnh và những chương trình cải cách trợ cấp của chính phủ.

Ban đầu, các cuộc biểu tình khá ôn hòa, tập trung vào các vấn đề kinh tế, nhưng sau đó ngày càng lan rộng và dẫn tới các vụ đụng độ gây thiệt hại tài sản công, đặc biệt là các cuộc biểu tình trong hai ngày 8 và 9/1.

Chính quyền Iran cho biết tình hình hiện đã được kiểm soát, đồng thời cáo buộc các thế lực bên ngoài đứng sau kích động bạo lực. Trong khi đó, Tổng thống Trump nhiều lần cảnh báo Mỹ sẽ can thiệp quân sự nếu chính quyền Tehran tiếp tục mạnh tay với người biểu tình./.

