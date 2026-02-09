Iran ra điều kiện để xem xét việc làm loãng kho dự trữ urani

Theo THX và AFP, ngày 9/2, người đứng đầu Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami tuyên bố Tehran có thể xem xét việc làm loãng kho dự trữ urani đã được làm giàu ở mức cao 60% của nước này nếu Mỹ dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán với Washington được nối lại.

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Eslami cho hay khả năng làm loãng urani làm giàu ở mức 60% sẽ phụ thuộc vào việc liệu tất cả các lệnh trừng phạt có được dỡ bỏ hoàn toàn hay không.

Tuy nhiên, IRNA không nêu rõ đề xuất này bao gồm tất cả các lệnh trừng phạt quốc tế hay chỉ riêng các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt.

Làm loãng urani là quy trình pha trộn urani đã làm giàu với các nguyên liệu khác nhằm giảm mức độ tinh khiết, đảm bảo sản phẩm cuối cùng không vượt quá ngưỡng làm giàu quy định.

Trước đó, trang tin Ynetnews dẫn lời các quan chức Iran ngày 9/2 thừa nhận trong khuôn khổ những cuộc đàm phán đang diễn ra, có thể có những cuộc tiếp xúc không chính thức, ngắn ngủi với đại diện Mỹ - bao gồm cả việc bắt tay, dù Tehran tái khẳng định sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Quốc hội Iran đã tổ chức phiên họp kín vào sáng 9/2 với sự tham dự của Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi. Cuộc thảo luận tập trung vào tiến trình đàm phán với Mỹ, trong bối cảnh Washington gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực.

Theo các nguồn tin Iran, các nghị sỹ được thông báo rằng những cuộc đàm phán sẽ được tiến hành theo hình thức gián tiếp, nhưng có thể bao gồm những cuộc gặp ngắn kéo dài vài phút giữa các đoàn đàm phán. Những cuộc tiếp xúc này có thể bao gồm việc bắt tay và trao đổi về các “lằn ranh đỏ."

Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết việc Ngoại trưởng Araghchi và Tướng Mousavi cùng xuất hiện nhằm thể hiện rằng ngoại giao và tinh thần sẵn sàng chiến đấu được phối hợp chặt chẽ, là hai mặt của cùng một chiến lược.

Tại phiên họp, các đại biểu nhận được cam kết rằng Iran sẽ không chấp nhận kịch bản “không làm giàu urani” trong bất kỳ tình huống nào, gọi hoạt động này là “một quyền gắn liền với sinh mệnh của các thế hệ tương lai."

Những phát ngôn cứng rắn tiếp tục được đưa ra từ Tehran. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo sẵn sàng đáp trả mọi tính toán sai lầm của kẻ thù, cho rằng các đối thủ đã thất bại trong nỗ lực làm suy yếu bản sắc Hồi giáo, sức mạnh quốc gia và an ninh xã hội của Iran.

Theo ông, Iran đã đưa vào sử dụng các trang thiết bị quốc phòng mới, song không tiết lộ thêm thông tin vì lý do an ninh./.

Iran khẳng định không từ bỏ làm giàu urani bất chấp đe dọa từ Mỹ Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh, Iran đã phải trả cái giá rất đắt cho chương trình hạt nhân hòa bình và việc làm giàu urani, theo đó, nước này sẽ kiên quyết bảo vệ hoạt động này bất chấp sức ép từ Mỹ.