Iran đánh giá khả năng đạt thỏa thuận hạt nhân với Mỹ

Ngày 8/2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mô tả các cuộc đàm phán hạt nhân gần đây giữa nước này với Mỹ là “một bước tiến” trong quan hệ song phương.



Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Pezeshkian đề cập tới các cuộc đàm phán gián tiếp giữa giới chức hai nước tại Oman hôm 6/2 và khẳng định sự kiện này có thể diễn ra là nhờ nỗ lực trung gian của một số chính phủ ở khu vực Tây Á. Nhà lãnh đạo Iran cũng nhấn mạnh đối thoại luôn là chiến lược được nước này lựa chọn để giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình.



Cùng ngày, theo hãng tin SNN, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng nước này có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, bất kể là đàm phán trực tiếp hay gián tiếp thông qua trung gian.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào cách tiếp cận của Mỹ và một thỏa thuận thực chất chỉ có thể đạt được nếu Washington thực hiện các cuộc đàm phán một cách trung thực và công bằng, dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau.



Trong khi đó, hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran thường xuyên trao đổi với Nga và Trung Quốc về tiến trình đàm phán hạt nhân với Mỹ và tiến trình này sẽ tiếp diễn vì đây là 2 quốc gia đối tác chiến lược của Tehran.



Liên quan đến vấn đề làm giàu urani, phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Tehran, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh Iran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu nguyên tố phóng xạ tự nhiên này, bất chấp một số động thái của Mỹ như việc triển khai lực lượng hải quân tại Vùng Vịnh sau khi Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff thăm tàu sân bay Abraham Lincoln trong khu vực. Tuyên bố được đưa ra 2 ngày sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Araghchi và Đặc phái viên Witkoff tại Oman./.

