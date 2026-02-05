Nga, Đức kêu gọi thúc đẩy đối thoại liên quan vấn đề hạt nhân Iran

Trong bối cảnh Iran và Mỹ sắp bước vào vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân, Nga cho biết nước này sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực giảm leo thang căng thẳng giữa Iran và Mỹ, trong khi Đức kêu gọi Iran tham gia các cuộc đối thoại sắp tới với Mỹ một cách thực chất, qua đó góp phần duy trì ổn định tình hình khu vực.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RT, Ngoại trưởng Nga Lavrov nhận định tình hình liên quan Iran và Mỹ có nguy cơ bùng phát căng thẳng lớn.

Ông Lavrov lưu ý Nga không tự đặt mình vào vai trò trung gian giữa Iran, Israel và Mỹ, song vẫn duy trì trao đổi quan điểm với các bên để theo dõi diễn biến tình hình.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giảm căng thẳng, cũng như hỗ trợ việc thực thi bất kỳ thỏa thuận nào mà Mỹ và Iran có thể đạt được trong tương lai.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại thủ đô Doha của Qatar ngày 5/2 nhân chuyến thăm 3 ngày đến các nước vùng Vịnh, Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ quan ngại trước nguy cơ leo thang quân sự tại khu vực.

Theo Thủ tướng Đức, các cuộc trao đổi sẽ được tăng cường trong những giờ tới và Đức đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong vấn đề này. Iran và Mỹ đã nhất trí tiến hành vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân vào ngày 6/2 tại thủ đô Muscat của Oman, sau nhiều ngày bất đồng về địa điểm và nội dung thương lượng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 4/2 đã xác nhận trên mạng xã hội X về thời điểm tiến hành cuộc đàm phán.

Một quan chức Nhà Trắng cũng xác nhận với truyền thông Mỹ rằng Washington đồng ý tham gia các cuộc đàm phán tại Oman thay vì Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) như kế hoạch ban đầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lâu nay bày tỏ hy vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo rằng trong trường hợp các nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả, tình hình có thể diễn biến theo chiều hướng tiêu cực.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhiều lần nhấn mạnh nước này theo đuổi các cuộc đàm phán “công bằng và bình đẳng” với Mỹ. Iran lâu nay luôn khẳng định nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân và nhấn mạnh quyền phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình./.

Đàm phán hạt nhân Mỹ – Iran được nối lại sau bất đồng về địa điểm Mỹ và Iran thống nhất nối lại đàm phán hạt nhân tại Oman ngày 6/2, sau khi giải quyết bất đồng về địa điểm. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn bày tỏ hoài nghi về thiện chí của Tehran.