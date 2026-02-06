Iran phô diễn năng lực tên lửa trước cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ

Ngày 5/2, truyền thông Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - đơn vị tinh nhuệ của lực lượng vũ trang nước này - đã triển khai tên lửa đạn đạo tầm xa mới nhất mang tên Khorramshahr-4.

Động thái này diễn ra ngay trước thềm cuộc đàm phán hòa bình giữa Tehran và Washington tại Oman.

Theo kênh truyền hình Al Mayadeen, tên lửa Khorramshahr-4 có tầm bắn 2.000 km và có thể mang đầu đạn nổ nặng 1.500kg.

Phát biểu trên kênh này, Chuẩn tướng Yadollah Javani - Phó Tư lệnh phụ trách các vấn đề chính trị của IRGC - nhấn mạnh việc Iran triển khai Khorramshahr-4 nhằm gửi tín hiệu tới Mỹ rằng nước này không có ý định từ bỏ khả năng phòng thủ nhưng cũng “không tìm kiếm chiến tranh.”

Cũng theo Chuẩn tướng Yadollah Javani, phái đoàn ngoại giao của Iran sẽ tiến hành các cuộc đàm phán sắp tới tại Oman "với tâm thế hoàn toàn tự tin và dựa trên sức mạnh cũng như khả năng quân sự của mình."

Dự kiến, trong ngày 6/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff sẽ tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân tại Oman.

Truyền thông Trung Đông dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết vòng đàm phán lần này dự kiến chủ yếu tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, đặc biệt là kho dự trữ urani và các kế hoạch làm giàu urani trong thời gian tới.

Nguồn tin cũng tiết lộ Mỹ sẽ yêu cầu Iran bàn giao toàn bộ số lượng urani đã làm giàu, bao gồm cả lượng urani làm giàu 60%. Bên cạnh đó, Washington cũng sẽ yêu cầu Tehran đưa ra những tín hiệu sẵn sàng cho việc chấm dứt hoạt động làm giàu urani trong tương lai.

Cuộc đàm phán diễn ra sau nhiều tuần leo thang căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước liên quan đến các phát ngôn và động thái của giới chức hai bên.

Tháng trước, Tổng thống Donald Trump thông báo một "hạm đội tàu lớn" của Mỹ đang hướng về Iran. Tuy nhiên, bên cạnh đó ông cũng bày tỏ hy vọng Tehran sẽ đồng ý đàm phán và đi đến một thỏa thuận từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân./.

Đàm phán hạt nhân Mỹ – Iran được nối lại sau bất đồng về địa điểm Mỹ và Iran thống nhất nối lại đàm phán hạt nhân tại Oman ngày 6/2, sau khi giải quyết bất đồng về địa điểm. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn bày tỏ hoài nghi về thiện chí của Tehran.