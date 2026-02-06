Thế giới

Iran phô diễn năng lực tên lửa trước cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ

Trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, Iran đã triển khai tên lửa đạn đạo tầm xa Khorramshahr-4, trong bối cảnh quan hệ Tehran-Washington tiếp tục căng thẳng vì chương trình làm giàu urani.

Đài Trang
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo Khorramshahr tại địa điểm không được tiết lộ của Iran. (Ảnh: AFP/Getty Images)
Ngày 5/2, truyền thông Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - đơn vị tinh nhuệ của lực lượng vũ trang nước này - đã triển khai tên lửa đạn đạo tầm xa mới nhất mang tên Khorramshahr-4.

Động thái này diễn ra ngay trước thềm cuộc đàm phán hòa bình giữa Tehran và Washington tại Oman.

Theo kênh truyền hình Al Mayadeen, tên lửa Khorramshahr-4 có tầm bắn 2.000 km và có thể mang đầu đạn nổ nặng 1.500kg.

Phát biểu trên kênh này, Chuẩn tướng Yadollah Javani - Phó Tư lệnh phụ trách các vấn đề chính trị của IRGC - nhấn mạnh việc Iran triển khai Khorramshahr-4 nhằm gửi tín hiệu tới Mỹ rằng nước này không có ý định từ bỏ khả năng phòng thủ nhưng cũng “không tìm kiếm chiến tranh.”

Cũng theo Chuẩn tướng Yadollah Javani, phái đoàn ngoại giao của Iran sẽ tiến hành các cuộc đàm phán sắp tới tại Oman "với tâm thế hoàn toàn tự tin và dựa trên sức mạnh cũng như khả năng quân sự của mình."

Dự kiến, trong ngày 6/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff sẽ tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân tại Oman.

Truyền thông Trung Đông dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết vòng đàm phán lần này dự kiến chủ yếu tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, đặc biệt là kho dự trữ urani và các kế hoạch làm giàu urani trong thời gian tới.

Nguồn tin cũng tiết lộ Mỹ sẽ yêu cầu Iran bàn giao toàn bộ số lượng urani đã làm giàu, bao gồm cả lượng urani làm giàu 60%. Bên cạnh đó, Washington cũng sẽ yêu cầu Tehran đưa ra những tín hiệu sẵn sàng cho việc chấm dứt hoạt động làm giàu urani trong tương lai.

Cuộc đàm phán diễn ra sau nhiều tuần leo thang căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước liên quan đến các phát ngôn và động thái của giới chức hai bên.

Tháng trước, Tổng thống Donald Trump thông báo một "hạm đội tàu lớn" của Mỹ đang hướng về Iran. Tuy nhiên, bên cạnh đó ông cũng bày tỏ hy vọng Tehran sẽ đồng ý đàm phán và đi đến một thỏa thuận từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Iran #tên lửa đạn đạo #đàm phán hòa bình #hạt nhân #IRGC #Mỹ #đàm phán hạt nhân #Urani Iran Mỹ
