Iran khẳng định không từ bỏ làm giàu urani bất chấp đe dọa từ Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 8/2 tuyên bố nước này sẽ không bao giờ từ bỏ quyền làm giàu urani ngay cả khi chiến tranh “bị áp đặt,” bất chấp sức ép từ Washington.



Phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Tehran, ông Araghchi nhấn mạnh: “Iran đã phải trả cái giá rất đắt cho chương trình hạt nhân hòa bình và việc làm giàu urani. Chúng tôi kiên quyết bảo vệ hoạt động làm giàu urani vì không ai có quyền áp đặt cách hành xử của Iran.”

Tuyên bố được đưa ra hai ngày sau cuộc gặp giữa ông và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Oman.



Ngoài ra, Ngoại trưởng Araghchi tái khẳng định Iran không bị đe dọa từ việc Mỹ triển khai lực lượng hải quân tại Vùng Vịnh, sau khi Đặc phái viên Witkoff thăm tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln trong khu vực./.

Tổng thống Trump đánh giá kết quả cuộc đàm phán với Iran tại Oman Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump đánh giá Washington đã có “những cuộc trao đổi rất tốt về Iran,” đồng thời cho biết hai bên sẽ “gặp lại vào đầu tuần tới.”