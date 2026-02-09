Thế giới

Trung Đông

Iran bắt 4 chính trị gia cấp cao theo đường lối cải cách

Iran vừa bắt giữ ít nhất 4 chính trị gia cấp cao theo đường lối cải cách vì nghi ngờ âm mưu lật đổ hệ thống Hồi giáo, trong đó có cựu Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề về Mỹ.

Người dân di chuyển trên đường phố ở Tehran, Iran. (Nguồn: THX/TTXVN)
Financial Times đưa tin giới chức an ninh Iran vừa bắt giữ ít nhất 4 chính trị gia cấp cao theo đường lối cải cách vì nghi ngờ âm mưu lật đổ hệ thống Hồi giáo.

Hãng tin Fars cho biết bà Azar Mansouri, người đứng đầu Mặt trận Cải cách - một tổ chức dù đại diện cho các đảng cải cách, đã bị bắt tại nhà riêng vào ngày 8/2.

Trong khi đó, ông Mohsen Aminzadeh - cựu Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề về Mỹ và Ebrahim Asgharzadeh - một chính trị gia kỳ cựu, cũng bị tạm giam.

Fars cho biết những người bị bắt giữ bị cáo buộc “nhắm vào sự đoàn kết quốc gia,” phản đối hiến pháp, phối hợp với “sự tuyên truyền của thù địch” và khuyến khích “sự đầu hàng,” vừa tìm cách thiết lập một “cơ chế bí mật để lật đổ” chế độ thần quyền Hồi giáo./.

(Vietnam+)
#quan chức cấp cao #Hồi giáo Iran
Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã di chuyển ra xa khoảng 1.400 km so với cảng Chabahar ở miền Nam Iran, và hiện hoạt động gần Vịnh Aden. 