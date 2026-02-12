Hamas phản hồi về vấn đề giải trừ vũ khí từ các nhà trung gian hòa giải

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 11/2, quan chức cấp cao của Hamas, ông Osama Hamdan, khẳng định nhóm này chưa nhận được bất kỳ đề xuất giải trừ vũ khí nào từ các nhà trung gian hòa giải ngừng bắn ở Gaza và nhắc lại lập trường kiên quyết không từ bỏ vũ khí của Hamas.

Ông Osama Hamdan tuyên bố phong trào Hamas chưa nhận được từ các bên trung gian bất kỳ bản dự thảo hay đề xuất chính thức nào liên quan đến vũ khí của lực lượng này.

Theo ông Hamdan, Hamas vẫn chưa đưa ra lập trường chính thức về việc “đóng băng” vũ khí - một động thái thay thế cho việc giải giáp hoàn toàn.

Ông cũng nhắc lại lập trường của Hamas về việc Lực lượng Ổn định Quốc tế, lực lượng có nhiệm vụ duy trì an ninh ở Gaza theo kế hoạch hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, chỉ nên triển khai dọc biên giới giữa Israel và Dải Gaza, để ngăn các hành động thù địch chống lại người dân, phù hợp với kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những bình luận này được đưa ra sau khi tờ New York Times hôm 10/2 đưa tin các quan chức trong Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ đứng đầu dự định cho phép Hamas giữ lại một số vũ khí nhỏ nhưng yêu cầu tổ chức này phải giao nộp hầu hết các vũ khí tầm xa.

Cùng ngày 11/2, truyền thông Palestine dẫn một thông báo cho biết một phái đoàn cấp cao của Hamas đã có cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani tại thủ đô Doha (Qatar) nhằm thảo luận về diễn biến mới nhất trong khu vực, trong đó có xung đột tại Dải Gaza.

Trong thông cáo, phong trào Hamas nói rằng ông Muhammad Ismail Darwish, người đứng đầu Hội đồng Shura của Hamas - cơ quan cố vấn tôn giáo, đã dẫn đầu phái đoàn và hội đàm với ông Larijani.

Nội dung trọng tâm của cuộc họp là xem xét tình hình ở Gaza trong bối cảnh các cuộc tấn công tiếp diễn tại dải đất ven Địa Trung Hải này. Ông Darwish cũng trình bày báo cáo về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, đồng thời cáo buộc Israel vi phạm các điều khoản ngừng bắn, trong khi Hamas vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận này.

Người đứng đầu Hội đồng Shura cũng khẳng định tinh thần đoàn kết của phong trào với Iran và lên án mọi hành động thù địch chống lại nước này, coi đó là yếu tố làm leo thang căng thẳng và bất ổn trong khu vực.

Về phần mình, ông Larijani nêu những diễn biến nội bộ của Iran và các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ, song cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo này vẫn kiên định ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Palestine./.

