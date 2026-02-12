Mỹ và Iran thể hiện linh hoạt trong đàm phán hạt nhân

Ngoại trưởng Hakan Fidan cho biết Mỹ và Iran đang cho thấy dấu hiệu linh hoạt trong tiến trình đàm phán hạt nhân, trong đó Washington dường như sẵn sàng chấp nhận việc Tehran tiếp tục làm giàu uranium ở mức giới hạn nhất định.

Trả lời phỏng vấn Financial Times ngày 12/2, ông Fidan nhận định đây là tín hiệu tích cực khi phía Mỹ “có vẻ sẵn sàng dung nạp hoạt động làm giàu urani của Iran trong các giới hạn được xác định rõ ràng.”

Theo ông Fidan, cả hai bên đều hiểu rõ các “lằn ranh” của nhau và việc gây sức ép vượt quá giới hạn này là không hiệu quả.

Cho đến nay, Washington luôn yêu cầu Iran từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu tới mức 60%-chỉ còn cách ngưỡng 90% được coi là cấp độ vũ khí. Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran tiếp tục yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt tài chính và bảo lưu quyền làm giàu uranium theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Theo ông Fidan, Iran “thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận thực chất” và có thể chấp nhận các hạn chế về mức độ làm giàu uranium cũng như cơ chế thanh sát nghiêm ngặt, tương tự thỏa thuận năm 2015.

Các nhà ngoại giao Mỹ và Iran đã tiến hành trao đổi gián tiếp tại Oman vào ngày 6/2, thông qua trung gian nước chủ nhà, trong nỗ lực khôi phục đối thoại.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho biết đang cân nhắc triển khai thêm tàu sân bay tới Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về khả năng gia tăng sức ép quân sự song song với tiến trình đàm phán.

Ngoại trưởng Fidan cảnh báo nếu Mỹ mở rộng phạm vi đàm phán sang chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, kết quả có thể “không gì khác ngoài một cuộc chiến khác” trong khu vực.

Giới quan sát cho rằng triển vọng đạt được thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào việc hai bên có thể duy trì trọng tâm vào hồ sơ hạt nhân hay không trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn tiềm ẩn rủi ro leo thang./.

Iran sẵn sàng đàm phán hạt nhân, kiên quyết bảo vệ quyền lợi Iran cho biết sẽ "không nhượng bộ trước các yêu cầu quá đáng” liên quan đến chương trình hạt nhân và không khuất phục trước bất kỳ sức ép hay hành động gây hấn nào.