Mỹ và Iran nối lại đàm phán tại Geneva vào tuần tới

Theo AFP, ngày 14/2, Thụy Sĩ thông báo các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, dưới sự chủ trì của Oman, sẽ diễn ra vào tuần tới tại Geneva.

Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nêu rõ: “Thụy Sĩ luôn sẵn sàng cung cấp vai trò trung gian thiện chí để tạo điều kiện cho đối thoại giữa Mỹ và Iran… Thụy Sĩ hoan nghênh và ủng hộ các cuộc đàm phán này.”

Tuy nhiên, quan chức này không nêu cụ thể thời điểm diễn ra đàm phán.

Cho đến nay, Washington luôn yêu cầu Iran từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu tới mức 60% - chỉ còn cách ngưỡng 90% được coi là cấp độ vũ khí.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran tiếp tục yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt tài chính và bảo lưu quyền làm giàu uranium theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Theo ông Fidan, Iran “thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận thực chất” và có thể chấp nhận các hạn chế về mức độ làm giàu uranium cũng như cơ chế thanh sát nghiêm ngặt, tương tự thỏa thuận năm 2015.

Các nhà ngoại giao Mỹ và Iran đã tiến hành trao đổi gián tiếp tại Oman vào ngày 6/2, thông qua trung gian nước chủ nhà, trong nỗ lực khôi phục đối thoại.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho biết đang cân nhắc triển khai thêm tàu sân bay tới Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về khả năng gia tăng sức ép quân sự song song với tiến trình đàm phán.

Ngoại trưởng Fidan cảnh báo nếu Mỹ mở rộng phạm vi đàm phán sang chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, kết quả có thể “không gì khác ngoài một cuộc chiến khác” trong khu vực./.

Mỹ điều thêm tàu sân bay tới Trung Đông giữa căng thẳng với Iran Tờ New York Times đưa tin, tàu sân bay của Hải quân Mỹ USS Gerald R. Ford cùng các tàu hộ tống đang hoạt động tại vùng biển Caribe sẽ được điều động tới Trung Đông.