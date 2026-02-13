Mỹ điều thêm tàu sân bay tới Trung Đông giữa căng thẳng với Iran

Tờ New York Times đưa tin, tàu sân bay của Hải quân Mỹ USS Gerald R. Ford cùng các tàu hộ tống đang hoạt động tại vùng biển Caribe sẽ được điều động tới Trung Đông.



Trong khi đó, tờ Wall Street Journal cho biết Lầu Năm Góc đã chỉ thị một nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai chuẩn bị triển khai tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực, song không nêu rõ tàu cụ thể.



Theo các nguồn tin, thủy thủ đoàn đã được thông báo về quyết định này ngày 12/2. Lệnh điều động mới quy định tàu USS Gerald R. Ford gia nhập nhóm tác chiến của tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại Vịnh Ba Tư.



Các máy bay chiến đấu thuộc tàu sân bay USS Gerald R. Ford hồi đầu tháng 1 đã tham gia cuộc tấn công vào Caracas, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Đợt triển khai hiện tại của nhóm tác chiến này đã được gia hạn một lần, trong khi các thủy thủ dự kiến trở về nước vào đầu tháng 3.



Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu Iran không đạt được thỏa thuận, Washington sẽ chuyển sang “giai đoạn hai” của các hành động, đồng thời cảnh báo các biện pháp này sẽ “rất cứng rắn” đối với nước CH Hồi giáo./.

Mỹ cảnh báo hậu quả nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran Phát biểu một ngày sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Netanyahu tại Nhà Trắng, ông Trump bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran sẽ đạt được kết quả "trong vòng 1 tháng tới."