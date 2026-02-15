Nga đặt dấu hỏi về vai trò của EU trong đàm phán về vấn đề Ukraine

Theo RIA Novosti, ngày 15/2, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna - ông Mikhail Ulyanov cho biết các cuộc thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich cho thấy Liên minh châu Âu (EU) đang bị gạt bỏ vai trò.

Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng tham gia của khối này vào các cuộc đàm phán về Ukraine.

Ông Ulyanov viết trên Telegram: "Các cuộc thảo luận tại Hội nghị Munich minh chứng rõ ràng rằng trong những năm gần đây, EU đã tự gạt bỏ vai trò của chính mình."

Ông cho biết thêm đại diện các nước EU đang tìm kiếm một vị trí tại bàn đàm phán về Ukraine.

Ông Ulyanov kết luận: "Họ (EU) không sẵn lòng thừa nhận rằng tình hình hiện nay là do những sai lầm cơ bản của EU. Điều này có nghĩa là người châu Âu đã không rút ra được bài học từ những sai lầm trong quá khứ."

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã đặt câu hỏi về quyền đóng vai trò dẫn dắt của Mỹ trong các cuộc đàm phán về Ukraine, đồng thời cho rằng sự hỗ trợ của Mỹ cho Kiev còn thiếu hụt, trong khi các nước châu Âu đang tài trợ cho phần lớn các nguồn cung vũ khí.

Ông nhấn mạnh rằng nếu EU gánh vác gánh nặng tài chính và cuộc xung đột ảnh hưởng đến an ninh của khối, thì khối này xứng đáng có một ghế tại bàn đàm phán.

Điện Kremlin đã tái khẳng định việc các nước NATO viện trợ quân sự cho Ukraine đã ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng giải quyết cuộc xung đột./.

