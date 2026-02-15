Nga chỉ trích hoạt động “tuyên truyền chết chóc” của phương Tây

Theo RIA Novosti, ngày 14/2, Đại sứ quán Nga tại Anh đã lên tiếng chỉ trích các cuộc buộc của phương Tây cho rằng nhân vật đối lập Nga quá cố Alexei Navalny bị đầu độc bằng chất độc epibatidine đồng thời gọi đây là hành động “tuyên truyền chết chóc.”

Tuyên bố của Đại sứ quán Nga tại Anh nêu rõ: “Chúng tôi một lần nữa phải vạch trần màn kịch chính trị từ các đại diện của Anh và một số quốc gia châu Âu bên lề Hội nghị An ninh Munich. London tuyên bố rằng chất độc epibatidine được tìm thấy trong một số mẫu phẩm, được cho là liên quan đến cái chết của một công dân Nga vào năm 2024, từ đó cáo buộc Nga vi phạm Công ước Vũ khí Hóa học… những chiến thuật mà các chính trị gia phương Tây lựa chọn là sự tuyên truyền chết chóc.”

Tuyên bố cũng khẳng định các cáo buộc trên là nhằm kích động tâm lý bài Nga ở phương Tây./.