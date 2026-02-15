Thế giới

Châu Âu

Nga chỉ trích hoạt động “tuyên truyền chết chóc” của phương Tây

Đại sứ quán Nga tại Anh bác cáo buộc từ London và một số nước châu Âu về cái chết của nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny, cho rằng đây là chiến dịch tuyên truyền nhằm kích động tâm lý bài Nga.

Nhân vật đối lập Nga quá cố Alexei Navalny. (Ảnh: Reuters)
Nhân vật đối lập Nga quá cố Alexei Navalny. (Ảnh: Reuters)

Theo RIA Novosti, ngày 14/2, Đại sứ quán Nga tại Anh đã lên tiếng chỉ trích các cuộc buộc của phương Tây cho rằng nhân vật đối lập Nga quá cố Alexei Navalny bị đầu độc bằng chất độc epibatidine đồng thời gọi đây là hành động “tuyên truyền chết chóc.”

Tuyên bố của Đại sứ quán Nga tại Anh nêu rõ: “Chúng tôi một lần nữa phải vạch trần màn kịch chính trị từ các đại diện của Anh và một số quốc gia châu Âu bên lề Hội nghị An ninh Munich. London tuyên bố rằng chất độc epibatidine được tìm thấy trong một số mẫu phẩm, được cho là liên quan đến cái chết của một công dân Nga vào năm 2024, từ đó cáo buộc Nga vi phạm Công ước Vũ khí Hóa học… những chiến thuật mà các chính trị gia phương Tây lựa chọn là sự tuyên truyền chết chóc.”

Tuyên bố cũng khẳng định các cáo buộc trên là nhằm kích động tâm lý bài Nga ở phương Tây./.

(Vietnam+)
#Nga #Anh #Alexei Navalny #Hội nghị An ninh Munich #đầu độc #epibatidine #tuyên truyền Anh Nga
Theo dõi VietnamPlus

Căng thẳng Nga-phương Tây

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Storm Shadow. (Nguồn: Wikipedia)

Anh phát triển vũ khí chính xác siêu thanh tầm xa

Anh đang thúc đẩy chương trình tên lửa chung Stratus với Pháp và Italy nhằm phát triển một thế hệ tên lửa tàng hình mới, thay thế cho loại tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow hiện nay.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: THX/TTXVN)

Gánh nặng an ninh NATO dịch chuyển về châu Âu

NATO kêu gọi các đồng minh châu Âu và Canada đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của liên minh, trong bối cảnh các quốc gia thành viên công bố viện trợ quân sự và tài chính mới cho Ukraine.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”