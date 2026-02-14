Hàng trăm công ty phương Tây vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 14/2, trong cuộc trả lời phỏng vấn TASS, Chủ tịch Liên minh Các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga (RSPP), ông Alexander Shokhin cho biết hàng trăm công ty phương Tây, bao gồm cả các công ty từ Liên minh châu Âu (EU), vẫn đang hoạt động tại Nga và chờ đợi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ để đầu tư mới.

Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu, Phòng Thương mại Nga-Đức và các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài khác hoạt động tại Nga đã ghi nhận rằng hàng chục, thậm chí hàng trăm công ty từ các quốc gia cụ thể vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga và đang hy vọng vào thời điểm tốt hơn để có thể mở rộng hoạt động, bao gồm cả việc đầu tư vào các dự án mới.

Chủ tịch RSPP cho biết ông từng đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc sử dụng thuật ngữ “công ty thân thiện đến từ một quốc gia không thân thiện.”

Theo ông Shokhin, nhiều công ty châu Âu hoạt động theo nguyên tắc này. Việc thảo luận các dự án mới với họ là khó khăn, thậm chí là bất khả thi, do những hạn chế rõ ràng.

Tuy nhiên, cần phải duy trì các điều kiện kinh doanh thuận lợi, trừ khi chính phủ và lãnh đạo các công ty này đưa ra một số quyết định khó khăn đòi hỏi Nga phải có biện pháp đáp trả./.

Tổng thống Mỹ bật đèn xanh cho dự luật trừng phạt Nga Theo nội dung Dự luật Trừng phạt Nga năm 2025, Tổng thống Trump sẽ được trao thẩm quyền rộng lớn, gần như chưa từng có tiền lệ, để cô lập Nga về mặt kinh tế.