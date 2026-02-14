Anh phát triển vũ khí chính xác siêu thanh tầm xa

Ngày 13/2, chính phủ Anh thông báo nước này sẽ chi hơn 400 triệu bảng (545 triệu USD) trong năm tài chính 2025-2026 để triển khai các dự án hợp tác phát triển vũ khí siêu thanh và tầm xa với các đồng minh chủ chốt ở châu Âu.

Theo kế hoạch, Anh đang thúc đẩy chương trình tên lửa chung Stratus với Pháp và Italy nhằm phát triển một thế hệ tên lửa tàng hình mới, thay thế cho loại tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow có tầm bắn 250km hiện nay.

Tên lửa Stratus, bao gồm các biến thể tàng hình và tốc độ cao, sẽ có khả năng tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao, tiêu diệt tàu chiến, phá hủy các hệ thống hầm ngầm và trấn áp hệ thống phòng không của đối phương.

Stratus sẽ được trang bị cho các tàu khu trục Type 26 mới của Hải quân Hoàng gia Anh vào những năm 2030.

Bên cạnh đó, Anh và Đức sẽ sớm triển khai giai đoạn nghiên cứu chung trong chương trình vũ khí tầm xa mới.

Theo đó, tên lửa mới có tên gọi “Tấn công Chính xác Sâu” sẽ có tầm bắn hơn 2.000km và nằm trong số những hệ thống vũ khí tiên tiến nhất từng được Anh thiết kế, dự kiến đi vào hoạt động trong những năm 2030.

Thông báo của chính phủ Anh về các dự án hợp tác phát triển vũ khí với các đồng minh NATO châu Âu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi châu Âu tự chủ khả năng phòng thủ quân sự.

Trong khi đó, Anh được đánh giá là đang tụt hậu so với các quốc gia khác trong việc phát triển các loại tên lửa mới, nhất là tên lửa siêu thanh.

Để khắc phục vấn đề này, Anh đã thiết lập một khuôn khổ cho phép chi 1 tỷ bảng trong vòng 7 năm để phát triển công nghệ tên lửa siêu thanh tiên tiến, do Team Hypersonics UK dẫn đầu./.

