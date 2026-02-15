Theo RIA Novosti, ngày 14/2, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tiết lộ rằng các nước châu Âu đã quyết định sẽ tiến hành chiến tranh với Nga vào năm 2030 và một số quốc gia đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho viễn cảnh này.

Trong một tuyên bố, ông Orban nêu rõ: “Châu Âu đã quyết định rằng họ sẽ tiến hành chiến tranh với Nga vào năm 2030. Không phải là họ muốn, có thể, hay đang lên kế hoạch - mà là họ đã quyết định. Họ đã đưa ra quyết định đó.”

Nhà lãnh đạo Hungary cũng nhấn mạnh các hoạt động chuẩn bị cho chiến tranh đang được triển khai trên khắp châu Âu, ngoại trừ Hungary và Slovakia.

Theo đó, 9 quốc gia châu Âu đã áp dụng biện pháp nghĩa vụ quân sự bắt buộc và người dân tại nhiều nước đã được hướng dẫn về những việc phải làm khi xảy ra chiến tranh trong khi chi tiêu quân sự tại Lục địa Già tăng mạnh./.

Nga xây dựng kế hoạch tịch thu tài sản của phương Tây để trả đũa Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin đã chỉ thị chuẩn bị đơn gửi Nội các Nga đề nghị xây dựng các biện pháp trả đũa nếu EU quyết định tịch thu tài sản của Nga.