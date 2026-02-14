EU và Anh nỗ lực thắt chặt quan hệ một thập kỷ sau Brexit

Theo AFP, 10 năm sau cuộc trưng cầu dân ý dẫn đến Brexit, Anh và Liên minh châu Âu (EU) phải sát cánh cùng nhau trong một thế giới ngày càng bất ổn, giới lãnh đạo hai bên cho biết ngày 14/2.

Lãnh đạo EU Ursula von der Leyen phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức rằng châu Âu và Anh cần hợp tác chặt chẽ hơn về "an ninh, kinh tế... về bảo vệ các nền dân chủ của chúng ta."

Bà Leyen nêu rõ tại Hội nghị An ninh Munich: "Châu Âu và đặc biệt là Anh nên xích lại gần nhau hơn... 10 năm sau Brexit, tương lai của chúng ta vẫn gắn kết hơn bao giờ hết."

Về phần mình, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng có cùng quan điểm khi phát biểu: "Chúng ta không đứng trước ngã rẽ: Con đường phía trước là thẳng tắp và rõ ràng. Chúng ta phải xây dựng sức mạnh cứng, vì đó là giá trị của thời đại... Chúng ta phải có khả năng ngăn chặn sự xâm lược và đúng vậy, nếu cần thiết, chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu."

Ông kêu gọi xây dựng "một cơ sở công nghiệp chung trên toàn châu Âu có thể thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất quốc phòng" và "nhân bội sức mạnh của chúng ta."

Hôm 13/2, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết: "Một châu Âu mạnh mẽ trong một NATO mạnh mẽ có nghĩa là mối liên kết xuyên Đại Tây Dương sẽ bền chặt hơn bao giờ hết."

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói: "Đây là thời điểm thích hợp cho một châu Âu mạnh mẽ", một châu Âu sẽ "xây dựng cấu trúc an ninh của riêng mình"./.

NBER: Tác động của Brexit với kinh tế Anh cao gấp đôi ước tính chính thức Một nghiên cứu của NBER cho thấy Brexit khiến kinh tế Anh mất 6-8% GDP bình quân đầu người, gấp đôi ước tính của OBR, đồng thời làm giảm năng suất, đầu tư và kéo tụt tăng trưởng suốt thập kỷ qua.