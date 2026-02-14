Phương Tây cam kết chuyển viện trợ quân sự 38 tỷ USD cho Ukraine

Tân Hoa xã đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 13/2 cho biết Kiev đã có được gần 38 tỷ USD viện trợ quân sự từ các đối tác phương Tây.

Theo ông Fedorov, một trong những khoản ngân sách hỗ trợ quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay dành cho Ukraine đã được công bố tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn đầu.

Gói viện trợ bao gồm 2,5 tỷ USD dành cho thiết bị bay không người lái (UAV) Ukraine, hơn 500 triệu USD dành cho “Danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine” (PURL), 2 tỷ USD dành cho phòng không, cũng như các khoản tiền hỗ trợ dành cho đạn pháo, huấn luyện, năng lực trên biển và những lĩnh vực khác.

Ukraine cũng nhất trí với một số đối tác châu Âu về nhu cầu khẩn cấp đối với tên lửa dành cho hệ thống phòng không Patriot. Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine đã tổ chức cuộc họp thứ 33 tại Brussels (Bỉ) trong ngày 12/2./.

