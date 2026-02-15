Hội nghị An ninh Munich: Trung Quốc và Đức thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 15/2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức) và bày tỏ hy vọng sẽ đưa quan hệ song phương lên một "tầm cao mới."

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc gặp Thủ tướng Đức, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc hy vọng sẽ hợp tác với Đức để đưa "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên một tầm cao mới” và muốn “chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của các cuộc trao đổi cấp cao."

Ông Vương Nghị tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc Đức đóng vai trò lớn hơn trong việc duy trì "quyền tự chủ chiến lược và tự lực", cũng như trở thành "động lực thúc đẩy" hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu.

Quan hệ kinh tế giữa hai nước đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây do các vấn đề từ cáo buộc về hành vi thương mại không công bằng, chủ nghĩa bảo hộ.

Theo kế hoạch, ông Merz sẽ thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc trong tháng Hai này, với một vấn đề cấp bách là làm thế nào để điều hướng các mối quan hệ thương mại đang phát triển.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng đã đến Bắc Kinh tháng 12/2025./.

