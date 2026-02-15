Thế giới

Châu Âu

Hội nghị An ninh Munich: Trung Quốc và Đức thúc đẩy quan hệ song phương

Tại cuộc gặp cấp cao ở Munich, Trung Quốc và Đức khẳng định mong muốn làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong bối cảnh quan hệ kinh tế song phương vẫn còn những căng thẳng và khác biệt.

Bích Liên
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc gặp ở Munich, Đức, ngày 14/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc gặp ở Munich, Đức, ngày 14/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức) và bày tỏ hy vọng sẽ đưa quan hệ song phương lên một "tầm cao mới."

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc gặp Thủ tướng Đức, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc hy vọng sẽ hợp tác với Đức để đưa "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên một tầm cao mới” và muốn “chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của các cuộc trao đổi cấp cao."

Ông Vương Nghị tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc Đức đóng vai trò lớn hơn trong việc duy trì "quyền tự chủ chiến lược và tự lực", cũng như trở thành "động lực thúc đẩy" hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu.

Quan hệ kinh tế giữa hai nước đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây do các vấn đề từ cáo buộc về hành vi thương mại không công bằng, chủ nghĩa bảo hộ.

Theo kế hoạch, ông Merz sẽ thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc trong tháng Hai này, với một vấn đề cấp bách là làm thế nào để điều hướng các mối quan hệ thương mại đang phát triển.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng đã đến Bắc Kinh tháng 12/2025./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Quốc #Đức #Quan hệ song phương #Hội nghị Munich #Hợp tác chiến lược #Thương mại #Châu Âu Đức Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Storm Shadow. (Nguồn: Wikipedia)

Anh phát triển vũ khí chính xác siêu thanh tầm xa

Anh đang thúc đẩy chương trình tên lửa chung Stratus với Pháp và Italy nhằm phát triển một thế hệ tên lửa tàng hình mới, thay thế cho loại tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow hiện nay.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: THX/TTXVN)

Gánh nặng an ninh NATO dịch chuyển về châu Âu

NATO kêu gọi các đồng minh châu Âu và Canada đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của liên minh, trong bối cảnh các quốc gia thành viên công bố viện trợ quân sự và tài chính mới cho Ukraine.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”