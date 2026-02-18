Xe điện sản xuất tại Trung Quốc làm thay đổi thị trường ôtô nhập khẩu Hàn Quốc

Các mẫu xe điện (EV) sản xuất tại Trung Quốc đang nhanh chóng tái định hình thị trường ôtô nhập khẩu Hàn Quốc, vốn lâu nay do các hãng xe châu Âu truyền thống chi phối, nhờ lợi thế giá cạnh tranh và niềm tin ngày càng tăng của người tiêu dùng.

Theo số liệu của Hiệp hội Ôtô và Di động Hàn Quốc công bố ngày 18/2, EV sản xuất tại Trung Quốc chiếm khoảng 1/3 tổng số xe điện đăng ký mới tại Hàn Quốc trong năm 2025, tăng mạnh so với mức khoảng 1% năm 2021.

Trong tổng số 220.177 xe điện đăng ký mới năm ngoái, có 74.728 xe được sản xuất tại Trung Quốc.

Đà tăng trưởng này phản ánh vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như sự cải thiện trong nhận thức của người tiêu dùng Hàn Quốc đối với các sản phẩm “Made in China.”

Nhu cầu mạnh đối với các mẫu Model Y và Model 3 của Tesla, được sản xuất tại nhà máy Thượng Hải, góp phần thúc đẩy doanh số EV tại Hàn Quốc.

Hãng xe điện Trung Quốc BYD nổi lên như một đối thủ đáng gờm. Sau khi chính thức ra mắt thị trường Hàn Quốc từ tháng 1/2025, BYD ghi nhận doanh số cộng dồn 6.107 xe trong năm, cho thấy chỗ đứng vững chắc ngay trong năm đầu hoạt động.

Theo Hiệp hội Các nhà nhập khẩu và phân phối ôtô Hàn Quốc, riêng tháng 1 năm nay BYD bán được 1.347 xe, vượt Volvo (1.037 xe), Audi (847 xe) và Toyota (622 xe), dù vẫn thấp hơn Lexus với 1.464 xe.

Giới phân tích nhận định, ngoài yếu tố giá, người tiêu dùng Hàn Quốc ngày càng ưu tiên các hãng chuyên sản xuất EV, coi bản sắc thương hiệu và định hướng công nghệ là yếu tố quyết định trong lựa chọn mua xe./.

