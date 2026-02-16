Giá cả thị trường ngày 29 Tết Bính Ngọ ổn định, nguồn cung hàng dồi dào

Trong ngày 16/2, tức ngày 29 tháng Chạp, Cục Quản lý giá ghi nhận tình hình cung cầu các mặt hàng thiết yếu diễn ra thuận lợi, lưu thông thông suốt tại cả kênh phân phối hiện đại lẫn chợ truyền thống dân sinh.

Các doanh nghiệp đã chủ động kế hoạch dự trữ, bảo đảm cân đối cung cầu nên không xảy ra tình trạng thiếu hàng hay gián đoạn nguồn cung dù sức mua tăng cao trong ngày cuối năm. Bên cạnh đó, công tác quản lý, kiểm tra việc niêm yết giá và chất lượng hàng hóa được triển khai quyết liệt, giúp mặt bằng giá cả cơ bản giữ ổn định, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng.

Tại các địa phương lớn (như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh), giá các nhóm hàng lương thực, thực phẩm chế biến và đồ uống nhìn chung không biến động nhiều nhờ các chương trình bình ổn thị trường. Một số mặt hàng tươi sống (như thịt lợn, gia cầm, thủy hải sản và hoa tươi) có xu hướng tăng nhẹ tại các chợ truyền thống do nhu cầu cúng tất niên, nhưng vẫn nằm trong quy luật thường niên và không có hiện tượng sốt giá cục bộ.

Tại Hà Nội, các mặt hàng thịt lợn nạc thăn dao động từ 160.000 đến 165.000 đồng/kg, bánh chưng loại 1,5kg có giá khoảng 70.000 đến 75.000 đồng/chiếc, trong khi giá các loại trái cây và hoa tươi bắt đầu giảm nhẹ vào cuối ngày để xả hàng.

Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận lượng hàng về các chợ đầu mối (như Thủ Đức, Hóc Môn) giảm nhẹ so với ngày trước do thương nhân nghỉ Tết sớm, kéo theo giá một số loại rau củ như dưa leo, khổ qua giảm từ 3.000 đến 5.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng thịt lợn tại chợ đầu mối Hóc Môn có sự điều chỉnh tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng/kg đối với các loại thịt pha lóc như sườn non và nạc dăm do sức mua bán lẻ tăng mạnh.

Thành phố Hải Phòng và Đà Nẵng ghi nhận không khí mua sắm nhộn nhịp với sức mua tăng từ 10% đến 12%. Tuy nhiên, giá các loại rau xanh và trái cây vẫn giữ mức ổn định, thậm chí mặt hàng đào quất tại Hải Phòng giảm sâu từ 20% đến 30% khi người bán hạ giá để về sớm. Thị trường khu vực Cần Thơ và Huế cũng tương tự. Tại đây, hàng hóa phong phú và giá dịch vụ trông giữ xe, thuốc phòng bệnh được kiểm soát chặt chẽ theo quy định. Về dịch vụ vận tải tại Huế, giá vé hành khách có mức phụ thu từ 20% đến 60% tùy tuyến, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm. Dự báo trong ngày Mùng 1 Tết, thị trường sẽ giảm nhiệt nhanh chóng do hoạt động mua bán chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, phục vụ nhu cầu sinh hoạt đột xuất hoặc lễ hội đầu năm. Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, kiểm soát chặt chẽ giá cả các dịch vụ du lịch, ăn uống và trông giữ xe tại các điểm vui chơi công cộng nhằm ổn định thị trường, bảo đảm nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm và vui tươi. Các cơ sở kinh doanh được yêu cầu thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, tránh tình trạng lợi dụng dịp lễ hội để tăng giá bất hợp lý./.